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Суд повернув державі землю вартістю 1 мільярд гривень

Суд задовільнив позов про: "повернення земельної ділянки водного фонду площею 1147 га, вартістю понад 1 мільярд 25 мільйонів гривень, яка розташована на території Піщанської сільської ради Новомосковського району"
Суд розірвав договір оренди між державою та товариством з обмеженою відповідальністю й повернув державі земельну ділянку вартістю понад 1,025 мільярда гривень.
Суд повернув державі землю вартістю 1 мільярд гривень Піщанка

"Господарським судом Дніпропетровської області задоволено позовні вимоги Новомосковської місцевої прокуратури в інтересах держави до товариства з обмеженою відповідальністю про розірвання договору оренди та повернення земельної ділянки водного фонду площею 1147 га, вартістю понад 1 мільярд 25 мільйонів гривень, яка розташована на території Піщанської сільської ради Новомосковського району", - повідомляє прес-служба прокуратури Дніпропетровської області.

За даними прокуратури, підставами для звернення прокуратури до суду стало порушення орендарем вимог законодавства під час використання вказаної земельної ділянки.

Крім того, Центральний апеляційний господарський суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги товариства.

Також головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентином Резніченком на виконання рішення суду видано розпорядження щодо прийняття земельної ділянки, яку за актом державного виконавця вилучено у користувача та повернуто у власність держави.

Нагадаємо, що до Конституційного Суду України надійшло звернення Верховної Ради про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення зміни до статті 133 (щодо перейменування Дніпропетровської області) (реєстр. № 9310-1) вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

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26 02 2019 20:59
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