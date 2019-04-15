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Суд розгляне оскарження незаконності перевірки "ПриватБанку", яка призвела до його націоналізації

В апеляційному суді Нацбанк намагається скасувати рішення суду попередньої інстанції, який став на сторону кіпрської компанії-акціонера "ПриватБанку"
Шостий апеляційний адміністративний суд переніс розгляд апеляційної скарги Національного банку України на рішення окружного адміністративного суду Києва, яким визнали незаконною перевірку "ПриватБанку" у жовтні 2016 року, за підсумками якої банк націоналізували.
Суд розгляне оскарження незаконності перевірки "ПриватБанку", яка призвела до його націоналізації Фото: delo.ua

В апеляційному суді Нацбанк намагається скасувати рішення суду попередньої інстанції, який став на сторону кіпрської компанії-акціонера "ПриватБанку", яка належить Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову, повідомляє "Інтерфакс-Україна", посилаючись на представника однієї зі сторін процесу.

Кіпрська компанія Triantal Investments Ltd оскаржила розпорядження Національного банку провести позапланову перевірку у "ПриватБанку" у жовтні 2016 року. За підсумками цієї перевірки Національний банк та український уряд ухвалили рішення націоналізувати "ПриватБанк".

Паралельно, щодо націоналізації "ПриватБанку" триває ще один судовий процес, у якому колишній власник банку Ігор Коломойський намагається визнати рішення про націоналізацію банку незаконним та отримати за нього компенсацію від держави, а також повернути свої акції банку.

Додамо, Ігор Коломойський заявив, що "ПриватБанк" його більше не цікавить, але він хоче отримати грошову компенсацію від держави в розмірі двох мільярдів доларів.

Нагадаємо, що 27 лютого стало відомо, що колишні власники "ПриватБанку," олігархи Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, у суді почали процес оскарження рішення уряду про націоналізацію банку. За словами колишнього міністра фінансів України Олександра Данилюка, навіть якщо суд винесе рішення на користь олігархів, механізму повернення "ПриватБанку" колишнім власникам наразі немає.

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15 04 2019 18:29
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