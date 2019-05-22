Суд у Москві залишив під вартою 8 українських моряків

"22 травня пройшли суди у двох четвірок військовополонених моряків: Володимир Терещенко, Богдан Головаш, Сергій Попов, Андрій Шевченко і В'ячеслав Зінченко, Денис Гриценко, Андрій Драч, Михайло Власюк"

Апеляційна інстанція Московського міського суду визнала законним рішення щодо продовження тримання під вартою вісьмох полонених українських моряків.

"22 травня пройшли суди у двох четвірок військовополонених моряків: Володимир Терещенко, Богдан Головаш, Сергій Попов, Андрій Шевченко і В'ячеслав Зінченко, Денис Гриценко, Андрій Драч, Михайло Власюк", - повідомив один з адвокатів моряків Микола Полозов у Facebook.

Захисник розповів, що засідання відбулися в закритому режимі за поданням прокурора.

МЗС України хоче через міжнародний трибунал зобов'язати Росію звільнити усіх 24 українських моряків. Водночас Росія стверджує, що скарга України "не має сенсу".

Міжнародний трибунал завершив слухання у справі моряків, рішення планують оголосити 25 травня.

17 квітня Лефортівський суд Москви продовжив арешт усім 24-ом українським військовополоненим морякам на 3 місяці. Раніше термін досудового слідства продовжили до серпня.

Нагадаємо, що Апеляційна інстанція Московського міського суду визнала законним рішення, яким 8-х українських моряків, захоплених Росією в Керченській протоці, залишили під вартою до кінця липня.