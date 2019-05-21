Суд у Москві визнав законним продовження арешту для восьми українських моряків

Апеляційна інстанція Московського міського суду визнала законним рішення, яким 8-х українських моряків, захоплених Росією в Керченській протоці, залишили під вартою до кінця липня.

Відтак до 24 липня під вартою в Москві лишаться Віктор Беспальченко, Владислав Костішин, Володимир Варимез, Сергій Чулиба, Роман Мокряк, Андрій Оприско, Євген Семидоцький, Сергій Цибізов. Про це повідомив координатор адвокатів українських моряків Микола Полозов.

Нагадаємо, що українська сторона має підстави вважати, що морський трибунал ООН 25 травня ухвалить рішення на користь України у справі про захоплення Росією українських моряків.

Нагадаємо, Росія повідомила, що не братиме участі в слуханнях щодо тимчасових заходів у справі про імунітет українських військових кораблів та членів їхніх екіпажів у Міжнародному трибуналі з морського права.

Додамо, російський суд відхилив апеляції всіх 24 полонених українських моряків.

Нагадаємо, українські моряки потрапили в полон в РФ після російської агресії в Керченській протоці 25 листопада 2018, троє з них отримали поранення. У РФ моряків звинуватили в незаконному перетині кордону. Українці своєї провини не визнають і вважають себе військовополоненими. Всі моряки перебувають в СІЗО на час проведення російського слідства.

15 і 16 січня Лефортовський суд РФ ухвалив рішення про продовження арешту для українців до кінця квітня.