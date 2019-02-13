Суд в анексованому Криму продовжив арешт кримськотатарському активісту Мемедемінову
Активіста залишили під вартою оскільки він може "втекти на територію України", повідомляє "Кримська солідарність".
"Суд повернувся з дорадчої кімнати, зачитує рішення: продовжити запобіжний захід до 16 березня 2019 року", - йдеться в повідомленні.
Засідання провели у відкритому режимі. За словами прокурора, Мемедемінова звинувачують у "тяжкому злочині", а саме, він висвітлював діяльність організації "Хізб ут-Тахрір".
Водночас сам Мемедемінов зазначив, що втекти він не може, адже обидва його паспорти у відділенні Федеральної служби безпеки.
Нагадаємо, що YouTube попередив проект "Крим.Реалії", що Google може заблокувати відеозапис про переслідування в анексованому Криму громадян України за звинуваченнями в зв'язку з релігійною організацією "Хізб ут-Тахрір". Приводом стало повідомлення Роскомнагляду.
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