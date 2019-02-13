Суд в анексованому Криму продовжив арешт кримськотатарському активісту Мемедемінову

"Суд повернувся з дорадчої кімнати, зачитує рішення: продовжити запобіжний захід до 16 березня 2019 року"

Так званий Київський районний суд в анексованому Росією Криму продовжив арешт кримськотатарському активісту і блогеру Наріману Мемедемінову до 16 березня.

Активіста залишили під вартою оскільки він може "втекти на територію України", повідомляє "Кримська солідарність".

"Суд повернувся з дорадчої кімнати, зачитує рішення: продовжити запобіжний захід до 16 березня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Засідання провели у відкритому режимі. За словами прокурора, Мемедемінова звинувачують у "тяжкому злочині", а саме, він висвітлював діяльність організації "Хізб ут-Тахрір".

Водночас сам Мемедемінов зазначив, що втекти він не може, адже обидва його паспорти у відділенні Федеральної служби безпеки.

Нагадаємо, що YouTube попередив проект "Крим.Реалії", що Google може заблокувати відеозапис про переслідування в анексованому Криму громадян України за звинуваченнями в зв'язку з релігійною організацією "Хізб ут-Тахрір". Приводом стало повідомлення Роскомнагляду.