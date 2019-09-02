YouTube вимагає від "Крим.Реалії" видалити відео про справу "Хізб ут-Тахрір" через скарги Росії
У листі редакції компанія YouTube повідомляє, що отримала повідомлення від російської Федеральної служби з нагляду в сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій (Роскомнагляду) про те, що цей матеріал порушує російський закон №149-ФЗ "Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації", йдеться на сайті "Крим.Реалії".
"Роскомнагляд додав іншу URL адресу в заборонений список матеріалів ... Якщо ви не видалите контент, компанія Google може бути змушена заблокувати контент", - відзначили в компанії.
Відеозапис радіопрограми "Куди котиться "справа "Хізб ут-Тахрір" була опублікована на каналі YouTube "Крим.Реалії" в червні 2016 року.
В ефірі адвокат Олександр Попков розповів про російський судовий процес над громадянами України в анексованому Криму, фігурантами "справи "Хізб ут-Тахрір", і, зокрема, про свого підзахисного, кримськотатарського активіста, правозахисника, Еміра-Усеїна Куку.
Редакція "Крим.Реалії" письмово проінформувала компанію YouTube, що відео не містить забороненої символіки, закликів до порушення законів або масових заворушень. В ефірі радіопрограми ведучий і адвокат інформували слухачів про кримінальні справи, порушені російськими слідчими проти громадян України, які проживають на території анексованого Криму, яких підозрюють в причетності до організації "Хізб ут-Тахрір".
Також редакція звернула увагу компанії YouTube на те, що на території України організація "Хізб ут-Тахрір" не заборонена.
YouTube поки не відповів на лист редакції "Крим.Реалії".
Це не перший випадок, коли YouTube пропонує українським ЗМІ видалити контент, який, за заявою Роскомнагляду, "містить заклики до здійснення екстремістської діяльності", відзначає видання.
Міністерство інформаційної політики України відреагувало на це і направило листа компаніям Google і YouTube, в якому повідомило, що зареєстровані в Україні ЗМІ не потрапляють під юрисдикцію Росії.
В українському представництві міжнародної правозахисної організації Amnesty International заявили, що компанія YouTube повинна виконувати свої обов'язки відповідно до міжнародних стандартів прав людини і протистояти вимогам російського уряду щодо цензури.
Нагадаємо, Верховний суд Росії заборонив "Хізб ут-Тахрір" в 2003 році, включивши в список об'єднань, названих "терористичними".
Представники міжнародної ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір" називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії і в окупованому нею в 2014 році Криму.
Захисники заарештованих і засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір" кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою. У грудні 2018 року російський суд засудив фігурантів Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" до тривалих термінів.
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