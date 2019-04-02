Суд відмовив Гриценкові у задоволенні позову до ЦВК

Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка до Центральної виборчої комісії України у зв'язку з відмовою надати йому, як кандидату в президенти, можливість працювати з Державним реєстром виборців.

Таке рішення суд ухвалив на засіданні в понеділок, 4 лютого, повідомив уповноважений представник Гриценка в ЦВК Руслан Чорнолуцький, йдеться у повідомленні "Інтерфакс-Україна".

У своєму позові Анатолій Гриценко вимагав визнати протиправними дії ЦВК, яка дозволила йому працювати з базою даних реєстру виборців тільки в приміщенні комісії та з використанням її обладнання.

Анатолій Гриценко просив суд зобов'язати ЦВК надати йому електронну копію бази даних Держреєстру виборців з можливістю віддаленого доступу до неї зі свого власного обладнання.

Руслан Чорнолуцький зазначив, що на це рішення буде подана апеляція до Верховного суду України протягом найближчих двох днів.

Нагадаємо, що наприкінці січня 2019 року Анатолій Гриценко подав до суду на Центральну виборчу комісію.

Раніше Гриценко зазначав, що закон надає йому як кандидату право перевірити Державний реєстр виборців, "щоб запобігти можливим фальшуванням з боку влади, яка цей реєстр веде".

Гриценко повідомив, що у ЦВК йому видали реєстр та код для доступу до нього, однак попередили, що працювати з реєстром він може лише у будівлі ЦВК.

За інформацією Гриценка, новий порядок ЦВК нинішнього складу затвердила 25 жовтня 2018 року. У цих змінах Гриценко підозрює СБУ та Петра Порошенка, який призначає голову Служби безпеки.