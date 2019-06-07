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Суд відмовив у позові про скасування реєстрації Саакашвілі кандидатом у депутати

Рішення суду набирає чинності після закінчення строку на апеляційне оскарження
Шостий апеляційний адміністративний суд Києва відмовив "Партії пенсіонерів України" у задоволенні позову до Центральної виборчої комісії про скасування реєстрації експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі кандидатом в народні депутати України.
Суд відмовив у позові про скасування реєстрації Саакашвілі кандидатом у депутати Фото: ukranews.com

У задоволенні позову відмовили повністю, а також постановили стягнути з "Партії пенсіонерів України" судовий збір за подачу адміністративного позову у розмірі 1921 грн, повідомляє "Громадське".

Рішення суду набирає чинності після закінчення строку на апеляційне оскарження. Його можуть оскаржене в Касаційному адміністративному суді в складі Верховного суду).

Нагадаємо, що 21 червня суд вирішив, що Саакашвілі проживав останні 5 років в Україні, тому він може брати участь у парламентських виборах.

Як відомо, 28 травня президент Володимир Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України. 29 травня він вже повернувся в Україну.

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06 07 2019 14:58
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