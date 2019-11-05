Суд відмовився розглядати позов щодо закону про мову

У суді заявили про необґрунтованість заяви та про відсутність підстав для її задоволення

Окружний адміністративний суд Києва відмовив у задоволенні заяви про забезпечення позову щодо заборони підписувати та публікувати закон про мову.

"Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши заяву про забезпечення позову щодо заборони підписувати та публікувати Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", ухвалив відмовити у її задоволенні", - повідомляється в суботу на сайті суду.

Заявником не було доведено очевидної протиправності дій спікера парламенту "в зв’язку з ненаданням жодного доказу на підтвердження такої обставини", вважає суд.

У суді заявили про необґрунтованість заяви та про відсутність підстав для її задоволення.

"Заява не містила обґрунтування та доказів (наприклад, статут), що подана заява та позов, який має намір подати заявник, стосуються мети (цілей), з якою створено ГО "Інститут правової політики та соціального захисту імені Ірини Бережної", що зазначена позивачем. Водночас, у заяві про забезпечення позову зазначено, що права громадської організації та її членів порушено діями Голови Верховної Ради", - йдеться також у повідомленні.

Крім того, зазначається, що під час розгляду заяви судом було встановлено, що народними депутатами, згідно з "Регламентом Верховної Ради України", ініційована процедура скасування відповідного рішення парламенту.

10 травня до Окружного адмінсуду Києва надійшов позов від ГО "Інститут правової політики та соціального захисту імені Ірини Бережної", у якому просять заборонити голові Верховної Ради Андрію Парубію підписувати ЗУ "Про забезпечення функціонування української мови як державної".