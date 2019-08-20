Суд відправив власника одеського готелю "Токіо Стар" в СІЗО без права застави

Київський районний суд Одеси відправив у СІЗО власника згорілого готелю "Токіо Стар" Вадима Чорного на два місяці без права вийти під заставу.

Суддя Вадим Іванчук відмовив головному рабину півдня України Аврааму Вольфу, який готовий був узяти підозрюваного на поруки, повідомляє "Думская".

Адвокати Чорного мають намір оскаржити ухвалу Іванчука в апеляції.

Сам бізнесмен після того, як на нього вдягнули кайданки, назвав рішення суду "політичним замовленням".

"Усі чули політичне замовлення, і сьогодні суддя його виконав. Усі допити показують, що в готелі спрацювали всі можливі засоби захисту, а працівники виводили людей і боролися з вогнем", - заявив він.

Нагадаємо, що вночі 17 серпня в Одесі згорів готель "Токіо Стар" в колишній будівлі трамвайного депо. До моменту приїзду рятувальників вогонь охопив близько 200 квадратних метрів другого поверху будівлі і потім поширився на 1000 квадратних метрів.