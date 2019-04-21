Суд вирішив не знімати Зеленського з виборів

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва відхилив вимогу скасувати реєстрацію Володимира Зеленського як кандидата в президенти України.

"Потрібен не лише факт розповсюдження, а й факт із закликом голосувати за певного кандидатом. Вказана особа (Зеленський, ред.) не здійснювала закликів голосувати, а лише повідомила громадян про подію", - наголосив суддя.

Обставини, про які повідомив позивач, можуть бути лише підставою для винесення попередження ЦВК для Зеленського, пояснили судді, інформує "Громадське".

"Суд вирішив у задоволенні адміністративного позову Андрія Хілька до Володимира Зеленського та Центральної виборчої комісії відмовити", - додала суддя.

Нагадаємо, що шостий апеляційний адміністративний суд Києва у вечір суботи напередодні другого туру президентських виборів розглядав позов спостерігача Андрія Хілька з вимогою скасувати реєстрацію Володимира Зеленського як кандидата в президенти. Під час судового засідання Хілько заявив, що його обурило те, що Зеленський безкоштовно роздавав квитки на дебати на "Олімпійському". На його думку, відповідно до закону, це можна вважати підкупом.

Натомість, головний юрист передвиборчого штабу Зеленського Вадим Галайчук наголосив, що позов до суду щодо скасування реєстрації Володимира Зеленського кандидатом в президенти не має перспективи і є абсолютно безпідставним.

За словами Галайчука, позивач – спостерігач за виборами від громадської організації "Українська асоціація акціонерів" Андрій Хілько – є відомим за низкою подібних "дивних" позовів, зокрема щодо зустрічі Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном, котра нібито була незаконною "передвиборною агітацією".

Пізніше, у штабі кандидата у президенти Петра Порошенка спростували інформацію, що спостерігач Андрій Хілько, який подав позов про зняття Володимира Зеленського з виборів, є адвокатом чинного президента.