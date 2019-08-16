Суд взяв Гримчака під варту на два місяці із правом на заставу

Після оголошення рішення суду захист Гримчака звернув увагу присутніх на те, що в ухвалі неправильно вказано по-батькові Юрія Гримчака: замість "Миколайович" використано "Михайлович"

Суд у Чернігові вирішив взяти під варту заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака на 2 місяці (60 діб) під заставу в 6 млн гривень.

Після оголошення рішення суду захист Гримчака звернув увагу присутніх на те, що в ухвалі неправильно вказано по-батькові Юрія Гримчака: замість "Миколайович" використано "Михайлович". Пізніше з'ясувалося, що і в самому клопотанні прокуратури присутня аналогічна помилка.

Нагадаємо, що заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака затримали ввечері 14 серпня.

Громадський діяч Назар Приходько повідомив, що Гримчака затримало НАБУ на хабарі в розмірі 500 тис. доларів. Пізніше він уточнив, що хабар брав не особисто заступник міністра, а його помічник, якого теж затримали.

Генеральний прокурор Юрій Луценко підтвердив затримання свого колишнього помічника. За його словами, Гримчака затримали за шахрайське заволодіння понад 1 млн доларів. Негласні слідчо-розшукові дії свідчать, що він і його помічники вимагали гроші за вплив на рішення суддів і чиновників Мінкультури для прийняття замовних рішень.

У МінТот заявили, що повідомлення про затримання "помічника заступника міністра" також не є коректними, оскільки в штатному розкладі відомства немає посади "помічник заступника міністра".

Пізніше НАБУ показало схему, за яку затримали Гримчака.

У МінТОТ заявили, що повідомлення про затримання "помічника заступника міністра" також не є коректними, оскільки в штатному розкладі міністерства немає посади "помічник заступника міністра".

Мінкультури теж відхрестилося від ситуації із затриманням Гримчака.