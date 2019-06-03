Суд зажадав від Ради надати список депутатів коаліції

Окружний адміністративний суд Києва вимагає у Верховної Ради відомості про персональний склад парламентської коаліції.

Про це повідомляють на сайті суду.

Таке рішення суд прийняв за клопотанням Андрія Деркача. Депутат вимагав визнати протиправною бездіяльність координаторів коаліції щодо подачі кандидатів на пост міністра охорони здоров'я. Також позивач просить зобов'язати Артура Герасимова і Максима Бурбака, як координаторів коаліції, забезпечити внесення пропозиції прем'єру стосовно кандидатури голови МОЗ.

Відзначають, що суд ухвалив витребувати в парламенту, апарату Ради та коаліції депутатських фракцій у парламенті список станом на 28 лютого, із зазначенням прізвищ, імен та по батькові депутатів.

"Витребувати матеріали або письмові пояснення з зазначенням неможливості надання суду витребуваних доказів повинні бути представлені до 12 березня. 14 березня суд продовжить розгляд цієї справи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 5 лютого 2019 року Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я.