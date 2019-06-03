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Суд зажадав від Ради надати список депутатів коаліції

Рада повинна надати інформацію до 12 березня
Окружний адміністративний суд Києва вимагає у Верховної Ради відомості про персональний склад парламентської коаліції.
Суд зажадав від Ради надати список депутатів коаліції Фото: Facebook / Леонід Ємець

Про це повідомляють на сайті суду.

Таке рішення суд прийняв за клопотанням Андрія Деркача. Депутат вимагав визнати протиправною бездіяльність координаторів коаліції щодо подачі кандидатів на пост міністра охорони здоров'я. Також позивач просить зобов'язати Артура Герасимова і Максима Бурбака, як координаторів коаліції, забезпечити внесення пропозиції прем'єру стосовно кандидатури голови МОЗ.

Відзначають, що суд ухвалив витребувати в парламенту, апарату Ради та коаліції депутатських фракцій у парламенті список станом на 28 лютого, із зазначенням прізвищ, імен та по батькові депутатів.

"Витребувати матеріали або письмові пояснення з зазначенням неможливості надання суду витребуваних доказів повинні бути представлені до 12 березня. 14 березня суд продовжить розгляд цієї справи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 5 лютого 2019 року Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я.  

Суд частково задовольнив прохання депутата Верховної ради Ігоря Мосійчука (Радикальна партія Олега Ляшка) і тимчасово заборонив Супрун здійснювати будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров'я.

14 лютого Окружний адміністративний суд Києва вирішив скасувати попереднє рішення, яке забороняло Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я.

 

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06 03 2019 17:59
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