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Судді планують читати вирок Труханову 25 годин: вже зупинились через "мінування"

"Є відповідні норми, правила, ми не можемо їх порушувати… Я вимушений оголосити перерву в зв’язку з повідомленням про мінування"
Малиновський районний суд Одеси, який у четвер розпочав оголошувати вирок Одеському міському голові Геннадію Труханову та іншим фігурантам його справи, оголосив перерву через повідомлення про замінування.
Судді планують читати вирок Труханову 25 годин: вже зупинились через "мінування" Скріншот

Уперше про можливе мінування стало відомо близько 12:10, однак тоді через відсутність офіційного повідомлення судді продовжили читати вирок, інформує "Українська правда".

Приблизно за 5 хвилин суддям знову повідомили про інцидент і головуючи Сергій Черевко все ж оголосив перерву. 

"Є відповідні норми, правила, ми не можемо їх порушувати… Я вимушений оголосити перерву в зв’язку з повідомленням про мінування", – сказав Черевко.

Він запевнив, що "суд зі свого боку зробить все, щоб якнайшвидше продовжити оголошення".

Учасників просять повернутись, як тільки суд офіційно повідомить у мережі про розмінування.

Крім того, Черевко додав, що за підрахунками суддів, читання вироку триватиме близько 25 годин.

Нагадаємо, прокурори просять суд ув'язнити мера Одеси Геннадія Труханова на 12 років в межах справи заводу "Карян", його спільників на 7-11.

Раніше детективи Національного антикорупційного бюро України закінчили досудове розслідування у провадженні стосовного мера Одеси Генадія Труханова. Труханова підозрюють у вказанні недостовірних даних у декларації.

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04 07 2019 12:49
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