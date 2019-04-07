Судді планують читати вирок Труханову 25 годин: вже зупинились через "мінування"
Уперше про можливе мінування стало відомо близько 12:10, однак тоді через відсутність офіційного повідомлення судді продовжили читати вирок, інформує "Українська правда".
Приблизно за 5 хвилин суддям знову повідомили про інцидент і головуючи Сергій Черевко все ж оголосив перерву.
"Є відповідні норми, правила, ми не можемо їх порушувати… Я вимушений оголосити перерву в зв’язку з повідомленням про мінування", – сказав Черевко.
Він запевнив, що "суд зі свого боку зробить все, щоб якнайшвидше продовжити оголошення".
Учасників просять повернутись, як тільки суд офіційно повідомить у мережі про розмінування.
Крім того, Черевко додав, що за підрахунками суддів, читання вироку триватиме близько 25 годин.
Нагадаємо, прокурори просять суд ув'язнити мера Одеси Геннадія Труханова на 12 років в межах справи заводу "Карян", його спільників на 7-11.
Раніше детективи Національного антикорупційного бюро України закінчили досудове розслідування у провадженні стосовного мера Одеси Генадія Труханова. Труханова підозрюють у вказанні недостовірних даних у декларації.
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