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Суддя, який звільнив з-під варти підозрюваного екс-беркутівця, пояснив чому це зробив

Головуючий суддя у справі про вбивство 48 та поранення 80 людей на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року Сергій Дячук заявив, що наразі у суду немає даних про те, що смерті та поранення людей настали внаслідок дій екс-бійця спецпідрозділу "Беркут" Сергія Тамтури
За словами судді, згідно з додатковою балістичною експертизою, наразі не встановлено, що Тамтура був причетний до вбивств та поранень активістів на Інститутській.
Суддя, який звільнив з-під варти підозрюваного екс-беркутівця, пояснив чому це зробив Фото: Лівий берег

"Зараз прийнято таке рішення відносно Тамтури, через два місяці можуть бути інші дані і може змінитись рішення відносно запобіжного заходу. Тим не менше він і далі обвинувачується в причетності до цього злочину", - наголосив Дячук, інформують у "Громадське".

Наступне засідання суду відбудеться 20 серпня.

Захист обвинувачених екс-беркутівців планує на ньому оголосити про допит свідків захисту.

Нагадаємо, колишньому співробітнику спецпідрозділу "Беркут" Сергію Тамтурі, обвинуваченому у розстрілах на Євромайдані, змінили запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Тамтуру та ще чотирьох ексберкутівців звинувачують у вбивстві 48 та пораненні 80 людей на вулиці Інститутській.

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17 07 2019 14:28
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