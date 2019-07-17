Суддя, який звільнив з-під варти підозрюваного екс-беркутівця, пояснив чому це зробив
"Зараз прийнято таке рішення відносно Тамтури, через два місяці можуть бути інші дані і може змінитись рішення відносно запобіжного заходу. Тим не менше він і далі обвинувачується в причетності до цього злочину", - наголосив Дячук, інформують у "Громадське".
Наступне засідання суду відбудеться 20 серпня.
Захист обвинувачених екс-беркутівців планує на ньому оголосити про допит свідків захисту.
Нагадаємо, колишньому співробітнику спецпідрозділу "Беркут" Сергію Тамтурі, обвинуваченому у розстрілах на Євромайдані, змінили запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.
Тамтуру та ще чотирьох ексберкутівців звинувачують у вбивстві 48 та пораненні 80 людей на вулиці Інститутській.
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