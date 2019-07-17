Суддя, який звільнив з-під варти підозрюваного екс-беркутівця, пояснив чому це зробив Головуючий суддя у справі про вбивство 48 та поранення 80 людей на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року Сергій Дячук заявив, що наразі у суду немає даних про те, що смерті та поранення людей настали внаслідок дій екс-бійця спецпідрозділу "Беркут" Сергія Тамтури

За словами судді, згідно з додатковою балістичною експертизою, наразі не встановлено, що Тамтура був причетний до вбивств та поранень активістів на Інститутській.

Фото: Лівий берег

"Зараз прийнято таке рішення відносно Тамтури, через два місяці можуть бути інші дані і може змінитись рішення відносно запобіжного заходу. Тим не менше він і далі обвинувачується в причетності до цього злочину", - наголосив Дячук, інформують у "Громадське". Наступне засідання суду відбудеться 20 серпня. Захист обвинувачених екс-беркутівців планує на ньому оголосити про допит свідків захисту. Нагадаємо, колишньому співробітнику спецпідрозділу "Беркут" Сергію Тамтурі, обвинуваченому у розстрілах на Євромайдані, змінили запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Тамтуру та ще чотирьох ексберкутівців звинувачують у вбивстві 48 та пораненні 80 людей на вулиці Інститутській. Читайте також: Першій групі українських моряків у Москві продовжили арешт

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