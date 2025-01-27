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Судно, що пошкодило підводний кабель у Балтійському морі, належить Китаю

27 січня 2025, 17:19
Судно, що пошкодило підводний кабель у Балтійському морі, належить Китаю
Фото: з вільного доступу
Вчора у Балтійському морі виявили пошкоджений підводний волоконно-оптичний кабель "Латвійського державного центру радіо й телемовлення".

Судно Vehzen, яке підозрюють у пошкодженні кабелю зв'язку між Латвією та Швецією, належить китайській державі

Про це повідомляж газета Helsingin Sanomat.

Офіційно судно Vehzen належить компанії під назвою Hai Kuo Shipping 2015B, яке зареєстроване в реєстрі Гонконгу.

Видання пише, що за компанією стоїть китайська державна лізингова компанія ICBC Leasing, яка також працює в авіаційному, інфраструктурному і торговельному секторах судноплавства.

Раніше Швеція затримала судно, яке могло пошкодити підводний кабель у Балтійському морі.

Нагадаємо, вранці 26 січня в Балтійському морі виявили пошкоджений підводний волоконно-оптичний кабель "Латвійського державного центру радіо й телемовлення" (LVRTC).

В компанії пояснили, що система моніторингу передачі даних центру зафіксувала перебої в передачі даних на ділянці Вентспілс-Готланд. LVRTC продовжує надавати послуги з використанням інших маршрутів передачі даних.

Наразі можлива затримка швидкості передачі даних, але здебільшого це не впливає на кінцевих користувачів у Латвії.

 

ШвеціяЛатвіякабель

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