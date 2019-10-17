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Судова реформа, яку проводить нова влада, веде до руйнування судової системи

Данішевська акцентувала увагу на тому, що судова система і так страждає від нестачі кадрів, а новий закон б'є саме в це хворе місце
Також вона висловила думку, що оскільки чинна влада будь-яких пояснень із приводу своїх дій не надає, то напрошується висновок, що незалежний Верховний Суд їх не влаштовує.
Судова реформа, яку проводить нова влада, веде до руйнування судової системи Фото: facebook.com/Верховний суд

Ухвалений Верховною Радою закон про судову реформу, внесений президентом України Володимиром Зеленським, не є реформаторським, а спрямований на руйнування судової системи країни, заявила голова Верховного Суду України Валентина Данішевська, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я не вважала б те, що відбувається, судовою реформою. Тому що судовій реформі має передувати, як мінімум, аналіз того, що вже зроблено, які проблеми існують, побачити кілька альтернатив вирішення цих проблем, а потім у співпраці з судовою гілкою влади знайти кращі шляхи, щоб подолати виклики, які існують, і поліпшити судочинство, а не навпаки - створити умови для того, щоб судова система не змогла надати суспільству очікувані послуги", - сказала Данішевська в ефірі "Радіо Свобода".

При цьому, за її словами, будь-яких конкретних причин фактичного руйнування Верховного Суду влада не озвучує.

"Без претензій руйнується ВСУ. Зменшується кількість суддів удвічі. Це при тому, що на розгляді у ВСУ перебуває величезна кількість справ. Ті, які ми отримали від своїх попередників, від тих, хто раніше розглядав касаційні скарги, а також до нас щодня надходить 360 звернень. ВСУ отримав за неповні два роки до свого провадження близько 230 тис. справ. 155 тис. ми вже розглянули. І сподівалися, що ми ці залишки подолаємо за найближчий рік. Адже до ВСУ надійшло поповнення. Тільки в травні ВСУ поповнився суддями в кількості 75 осіб", - сказала голова Верховного Суду.

Данішевська акцентувала увагу на тому, що судова система і так страждає від нестачі кадрів, а новий закон б'є саме в це хворе місце.

Також вона висловила думку, що оскільки чинна влада будь-яких пояснень із приводу своїх дій не надає, то напрошується висновок, що незалежний Верховний Суд їх не влаштовує.

"Верховний Суд України є тим органом, який ухвалюватиме остаточне рішення не тільки у справах (бізнесмена Ігоря - ІФ) Коломойського, а й щодо виборів на непідконтрольних територіях. Тому, напевно, незалежний ВСУ не дуже влаштовує нинішню владу. Оскільки і причин немає, і пояснень немає", - зазначила вона.

Нагадаємо, що посли країн Заходу попросили переглянути частину положень судової реформи

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17 10 2019 11:00
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