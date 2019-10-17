Судова реформа, яку проводить нова влада, веде до руйнування судової системи

Данішевська акцентувала увагу на тому, що судова система і так страждає від нестачі кадрів, а новий закон б'є саме в це хворе місце

Також вона висловила думку, що оскільки чинна влада будь-яких пояснень із приводу своїх дій не надає, то напрошується висновок, що незалежний Верховний Суд їх не влаштовує.

Ухвалений Верховною Радою закон про судову реформу, внесений президентом України Володимиром Зеленським, не є реформаторським, а спрямований на руйнування судової системи країни, заявила голова Верховного Суду України Валентина Данішевська, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я не вважала б те, що відбувається, судовою реформою. Тому що судовій реформі має передувати, як мінімум, аналіз того, що вже зроблено, які проблеми існують, побачити кілька альтернатив вирішення цих проблем, а потім у співпраці з судовою гілкою влади знайти кращі шляхи, щоб подолати виклики, які існують, і поліпшити судочинство, а не навпаки - створити умови для того, щоб судова система не змогла надати суспільству очікувані послуги", - сказала Данішевська в ефірі "Радіо Свобода".

При цьому, за її словами, будь-яких конкретних причин фактичного руйнування Верховного Суду влада не озвучує.

"Без претензій руйнується ВСУ. Зменшується кількість суддів удвічі. Це при тому, що на розгляді у ВСУ перебуває величезна кількість справ. Ті, які ми отримали від своїх попередників, від тих, хто раніше розглядав касаційні скарги, а також до нас щодня надходить 360 звернень. ВСУ отримав за неповні два роки до свого провадження близько 230 тис. справ. 155 тис. ми вже розглянули. І сподівалися, що ми ці залишки подолаємо за найближчий рік. Адже до ВСУ надійшло поповнення. Тільки в травні ВСУ поповнився суддями в кількості 75 осіб", - сказала голова Верховного Суду.

Данішевська акцентувала увагу на тому, що судова система і так страждає від нестачі кадрів, а новий закон б'є саме в це хворе місце.

Також вона висловила думку, що оскільки чинна влада будь-яких пояснень із приводу своїх дій не надає, то напрошується висновок, що незалежний Верховний Суд їх не влаштовує.

"Верховний Суд України є тим органом, який ухвалюватиме остаточне рішення не тільки у справах (бізнесмена Ігоря - ІФ) Коломойського, а й щодо виборів на непідконтрольних територіях. Тому, напевно, незалежний ВСУ не дуже влаштовує нинішню владу. Оскільки і причин немає, і пояснень немає", - зазначила вона.

Нагадаємо, що посли країн Заходу попросили переглянути частину положень судової реформи