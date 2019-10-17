Судова реформа, яку проводить нова влада, веде до руйнування судової системи
Ухвалений Верховною Радою закон про судову реформу, внесений президентом України Володимиром Зеленським, не є реформаторським, а спрямований на руйнування судової системи країни, заявила голова Верховного Суду України Валентина Данішевська, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Я не вважала б те, що відбувається, судовою реформою. Тому що судовій реформі має передувати, як мінімум, аналіз того, що вже зроблено, які проблеми існують, побачити кілька альтернатив вирішення цих проблем, а потім у співпраці з судовою гілкою влади знайти кращі шляхи, щоб подолати виклики, які існують, і поліпшити судочинство, а не навпаки - створити умови для того, щоб судова система не змогла надати суспільству очікувані послуги", - сказала Данішевська в ефірі "Радіо Свобода".
При цьому, за її словами, будь-яких конкретних причин фактичного руйнування Верховного Суду влада не озвучує.
"Без претензій руйнується ВСУ. Зменшується кількість суддів удвічі. Це при тому, що на розгляді у ВСУ перебуває величезна кількість справ. Ті, які ми отримали від своїх попередників, від тих, хто раніше розглядав касаційні скарги, а також до нас щодня надходить 360 звернень. ВСУ отримав за неповні два роки до свого провадження близько 230 тис. справ. 155 тис. ми вже розглянули. І сподівалися, що ми ці залишки подолаємо за найближчий рік. Адже до ВСУ надійшло поповнення. Тільки в травні ВСУ поповнився суддями в кількості 75 осіб", - сказала голова Верховного Суду.
Данішевська акцентувала увагу на тому, що судова система і так страждає від нестачі кадрів, а новий закон б'є саме в це хворе місце.
Також вона висловила думку, що оскільки чинна влада будь-яких пояснень із приводу своїх дій не надає, то напрошується висновок, що незалежний Верховний Суд їх не влаштовує.
"Верховний Суд України є тим органом, який ухвалюватиме остаточне рішення не тільки у справах (бізнесмена Ігоря - ІФ) Коломойського, а й щодо виборів на непідконтрольних територіях. Тому, напевно, незалежний ВСУ не дуже влаштовує нинішню владу. Оскільки і причин немає, і пояснень немає", - зазначила вона.
Нагадаємо, що посли країн Заходу попросили переглянути частину положень судової реформи
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- АУДІО Нову очільницю МОЗ невдовзі замінить Радуцький, – Арахамія
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків