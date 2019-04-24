Супрун готова ввести команду Зеленського в курс справ

"Ми працюємо далі, роботи в нас багато. Зупинятися не плануємо. Трансформація охорони здоров’я — це поетапний процес складних змін"

Міністерство охорони здоров'я планує продовжувати реформу системи охорони здоров'я і готове ознайомити команду нового президента з результатами та подальшими етапами медичної реформи.

"Ми працюємо далі, роботи в нас багато. Зупинятися не плануємо. Трансформація охорони здоров’я — це поетапний процес складних змін. Він передбачає не лише аналіз реального стану справ, виявлення пріоритетних проблем, розробку найкращих варіантів втілення змін, консультації з усіма заінтересованими сторонами, пошук і оцінкe наявних фінансових ресурсів на втілення змін, розробку нормативних документів та адвокацію прийняття відповідних рішень парламентом та eрядом. Цей складний процес також передбачає постійні напади популістів і корупціонерів, безпідставні судові позови, політичну турбулентність, інформаційні атаки — всі подібні засоби, покликані відволікати від впровадження змін, забирати час, ресурси та енергію. Але це все уже не зупинить зміни, час яких настав", - написала Супрун на своїй сторінці у мережі Facebook, повідомляє "Укрінформ".

Вона зазначила, що зміни в системі охорони здоров'я проводяться вже два роки поспіль в умовах жорсткого опору, і кожен етап реформи побудований так, щоб нова система охорони здоров’я продовжувала працювати і розвиватися незалежно від політичних подій.

Головний фактор їхньої невідворотності, за словами Супрун, те, що свого лікаря обрали 27 мільйонів українців, 70% з них задоволені лікарями, з якими підписали декларацію, з’являються сервіси для всіх пацієнтів, є можливість записатись до лікаря по телефону або онлайн. Люди з серцево-судинними захворюваннями, астмою чи діабетом 2 типу отримують ліки безоплатно або з невеликою доплатою за програмою "Доступні ліки".

"Хто при здоровому глузді захоче зупинити це все? Зміни, що відбуваються в охороні здоров’я зараз, - наймасштабніші та найсуттєвіші за всю історію незалежності України", - написала Супрун.

"Розуміємо, що в найближчі місяці майбутньому президенту та його команді необхідно максимально зануритися в актуальний порядок денний держави в усіх сферах. Зі свого боку ми готові надавати всю необхідну підтримку для ознайомлення нової команди з реальними результатами і подальшими планами трансформації системи охорони здоров’я", - зазначила очільниця МОЗ.

Нагадаємо, що країні необхідна медична реформа, але у нинішньому вигляді вона поки що влаштовує не всіх громадян України, тому її потрібно оцінити і проаналізувати на предмет можливих коригувань, заявив Дмитро Разумков на брифінгу.