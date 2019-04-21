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Штаб Зеленського хоче "оцінити" чинну медреформу

"Говорити про те, що сьогодні медична реформа завершена і вона влаштовує всіх, думаю, буде не зовсім коректно"
Країні необхідна медична реформа, але у нинішньому вигляді вона поки що влаштовує не всіх громадян України, тому її потрібно оцінити і проаналізувати на предмет можливих коригувань, заявив Дмитро Разумков на брифінгу.
Штаб Зеленського хоче "оцінити" чинну медреформу Фото: соцмережі

"Те, що реформи в Україні потрібно впроваджувати, - однозначно правильно. ...  Але говорити про те, що сьогодні медична реформа завершена і вона влаштовує всіх, думаю, буде не зовсім коректно", - зазначив спікер виборчого штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського Дмитро Разумков, повідомляє "Інтерфакс-Україна". 

За Конституцією медреформа - "не прерогатива президента, але в його обов'язки входить захист прав і свобод громадян, їх конституційних можливостей, а також у глави держави є право законодавчої ініціативи", додав він.

"Спочатку потрібно провести аудит тих реформ або дій, які ми сьогодні називаємо реформами, і потім вже ухвалювати рішення, де потрібно провести коригування, де необхідна допомога, зокрема, громадським організаціям з боку президента. Тому що це спільний важкий шлях, який доведеться пройти Україні як державі", - сказав Разумков.

Разумков зазначив, що те, як проводяться реформи наразі  - "думаю, наші з вами співгромадяни теж вважають, що, м'яко кажучи, не всі з них завершені, і не всі з них до кінця ефективні". 

Додамо, понад 50 громадських організацій звернулися до кандидата у президенти України Володимира Зеленського з проханням роз’яснити свою позицію щодо медичної реформи, яку зараз впроваджує Міністерство охорони здоров’я.

Нагадаємо, кандидат у президенти Володимир Зеленський відмовився визнати медичну реформу успішною.

Уляна Супрун пообіцяла, що Зеленський не зупинить зміни в охороні здоров'я.

 
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21 04 2019 17:57
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