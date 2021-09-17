Світовий банк більше не буде публікувати рейтинг Doing Business

Світовий банк оголосив, що більше не буде публікувати звіт Doing Business про стан та умови ведення бізнесу в різних країнах.

Про це повідомляється на офіційному сайті фінустанови, пише "Економічна правда".

"Довіра до досліджень Групи Світового банку є життєво важливою. Дослідження Світового банку інформують про дії політиків, допомагають країнам приймати обґрунтовані рішення та дозволяють зацікавленим сторонам більш точно оцінювати економічні та соціальні покращення. Такі дослідження також були цінним інструментом для приватного сектора, громадянського суспільства, наукових кіл, журналістів та інших, розширюючи розуміння глобальних проблем", - йдеться у повідомленні.

У Світовому банку нагадали про низку порушень, що стосуються змін у звітах Doing Business 2018 і Doing Business 2020.

Зазначається, що тоді фінустанова почала серію оглядів та ревізій звітів та їх методологій.

"Переглянувши всю наявну на сьогодні інформацію про ведення бізнесу, включаючи висновки минулих оглядів, звітів та аудитів, керівництво Групи Світового банку прийняло рішення припинити ведення рейтингу Doing Business. У подальшому ми будемо працювати над новим підходом до оцінки ділового та інвестиційного клімату", - йдеться у заяві.

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