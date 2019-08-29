Світовий банк: Відкриття ринку землі збільшить ВВП України на 2%
"Відкриття ринку землі з одночасним поліпшенням адресності субсидій, впровадження заходів із покращення продуктивності та прозорості агросектору – все це може сприяти додатковому зростанню ВВП на понад 2% впродовж наступних років", - заявила директорка Світового банку у справах України, Білорусі і Молдови Сату Кахконен, повідомляє "Укрінформ".
У пресрелізі також зазначається, що реалізація програми допоможе життєздатності ринку ринку землі сільськогосподарського призначення, стимулюючи інвестиції у підвищення продуктивності, а також створить умови для використання землі у якості застави, особливо для кредитування малих та середніх фермерських господарств.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський на зустрічі з президентом Групи Світового банку підтвердив намір провести земельну реформу та демонополізувати економіку.
За словами заступника голови Нацбанку Дмитра Сологуба, банківська система України готова до роботи з ринком землі.
Україна посідає лідерські позиції у світі за площами родючих ґрунтів та обсягами експорту агропродукції, але вона далека від повної реалізації свого потенціалу.
Розрив між можливостями і реаліями зумовлений багатьма чинниками, один із головних – це мораторій на купівлю-продаж сільськогосподарських земель.
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