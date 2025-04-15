Світовий ринок алмазів завмер через мита Трампа – FT

Глобальна торгова війна, ймовірно, вдарить по загальному попиту на діаманти, а також створить великі проблеми в ланцюжку поставок, вважають аналітики.

Торговці алмазами заявляють, що галузь вартістю 82 млрд доларів "завмерла" через тарифи Дональда Трампа і світову торговельну війну. Поставки через центр торгівлі дорогоцінним камінням Антверпена скоротилися приблизно до однієї сьомої від звичайного рівня.

Про це повідомляє Financial Times.

За словами виконавчого директора Антверпенського алмазного центру Карен Рентмістерс, поставки алмазів з Антверпена "зупинилися" після того, як Трамп оголосив про глобальні мита цього місяця. Вона заявила, що торгові бар'єри США щодо діамантів "не мають сенсу".

За оцінками Rentmeesters, щоденні поставки тепер становлять лише сьому частину від звичайних обсягів.

"Алмазна промисловість перебуває не в найкращому становищі", - сказав голова гірничодобувної компанії Trustco Resources Річард Четвод. "Якщо ви раптово накладаєте на неї мита, ви розпинаєте її", - додав він, заявивши, що рішення Трампа не призведе до зростання виробництва в США.

Звичайний діамант, перш ніж потрапити до рук покупця, багато разів облітає весь світ - між країнами-виробниками, такими як Ботсвана, торговельними центрами, включно з Дубаєм, і полірувальними центрами в Індії. Єдина частина ланцюжка поставок, яка знаходиться в США, - це сертифікація. Найбільше у світі агентство з сертифікації, Гемологічний інститут Америки, базується в Каліфорнії. Процес доставки діамантів до США і назад для сертифікації тепер перебуває під загрозою.

Глобальна торгова війна, ймовірно, вдарить по загальному попиту на діаманти, а також створить великі проблеми в ланцюжку поставок, вважають аналітики.

Нагадаємо, Трамп 2 квітня заявив про введення 10%-вого мита на всі країни і підвищених тарифів для окремих країн. Трамп 9 квітня оголосив про 90-денну паузу в тарифах для найбільших торговельних партнерів.