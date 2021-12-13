Чинний президент України Володимир Зеленський зберігає лідерство в рейтингах, якби президентські вибори пройшли в грудні 2021 року. Його готові підтримати 27,1% виборців серед тих, хто визначився з вибором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

За підсумками телефонного опитування, проведеного протягом 3-11 грудня, президентський рейтинг виглядає наступним чином:

Володимир Зеленський - 20,2% (27,1% серед тих, хто визначився з вибором)

Петро Порошенко - 14,7% (19,7%)

Юлія Тимошенко - 8,4% (11,3%)

Ігор Смешко - 5,8% (7,7%)

Юрій Бойко - 4,9% і (6,6%)

Євген Мураєв - 4,8% і (6,5%)

Дмитро Разумков - 4,7% і (6,3%)

Володимир Гройсман - 3,8% і (5,1%)

Олег Ляшко - 3,6% і (4,8%)

Решта кандидатів мають нижчу підтримку.

Свіжий президентський рейтинг: кого на виборах підтримають українці

Фото: президентський рейтинг

Як зазначають у КМІС, порівняно з груднем 2020 рейтинг таких топ-кандидатів, як Зеленський, Порошенко, Тимошенко, Смешко статистично значимо не змінився. У той же час найбільш істотна динаміка спостерігається у випадку Бойка - його рейтинг серед тих, хто визначився знизився з 13,7% в грудні 2020 року до 6,6% в грудні 2021 року.

Нагадаємо, згідно з опитуванням групи "Рейтинг", найбільші шанси на президентство теж залишаються у Володимира Зеленського.