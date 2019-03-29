Swedbank оголосив про відставку президента через схеми за участю Януковича
SVT і його партнери в країнах Балтії розповіли про компанію, яка використовувала рахунок у Swedbank, щоб "приховувати хабарі колишнього президента України Віктора Януковича", повідомляє міжнародна журналістська організація OCCRP.
Встановлено, що компанія-одноденка, яку використовували для передачі хабарів Януковичу, також переказувала гроші екс-голови виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта.
Хабар Януковичу на суму понад 4 млн доларів була зареєстрована як авторська винагорода за книгу, яку він нібито написав. Ці гроші пройшли через низку компаній, включаючи Vega Holding Limited, яка переказала понад 25 млн доларів на користь Inlord Sales LLP - компанії, яка фігурувала в справі Манафорта.
Нагадаємо, розслідувачі встановили, як президент-утікач Віктор Янукович та екс-керівник виборчої кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт брали участь у відмиванні коштів через Swedbank.
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