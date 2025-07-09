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ПОЛІТИКА

Сибіга підтвердив ротацію посла України в США

09 липня 2025, 09:34
Сибіга підтвердив ротацію посла України в США
джерело МЗС України / Telegram
Зеленський планує масштабну ротацію.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив, що Україна планує ротацію на посаді посла в Сполучених Штатах Америки. Звільнення нинішньої посолки Оксани Маркарової є частиною ширшого оновлення дипломатичного корпусу, що охопить країни G7 і G20. Кандидатуру нового представника у Вашингтоні поки не затвердили, однак серед можливих претендентів уже озвучили імена кількох високопосадовців.

Про це Сибіга розповів в етері "Українського радіо" і уточнив, що рішення про ротацію ухвалив президент України Володимир Зеленський.

"Оксана Маркарова — одна з найуспішніших і найефективніших наших дипломаток. Водночас у кожного дипломата є свій ротаційний цикл. Президент має чітке бачення оновлення, яке охоплює не лише США, а й інші ключові держави G7 і G20", — зазначив міністр.

Він повідомив, що загалом очікується близько 20 президентських указів про кадрові зміни у дипломатичній службі. За словами Сибіги, діяльність кожного посла повинна відповідати умовам країни, яка веде війну.

"Посли мають працювати на результат і розуміти реальність воєнного стану. Я був обурений, коли в одній країні, де працює українське посольство, мої візаві запитували: "так що, у вас ще триває війна?" Я був обурений, тому таким послам чи працівникам не місце в системі", — додав він.

За інформацією джерел "Суспільного", Зеленський уже повідомив Маркарову про намір звільнити її з посади, проте запропонував залишитися у команді. Наразі для неї шукають нову роль.

Як повідомляли ЗМІ, під час перемовин із очільником Білого дому Дональдом Трампом президент Зеленський розповів, що на посаду посла розглядаються прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр оборони Рустем Умєров, міністр енергетики Герман Галущенко, а також віцепрем’єрка — міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

Андрій СибігаВолодимир ЗеленськийОксана Маркаровапосол сша

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