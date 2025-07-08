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Зеленський повідомив Маркаровій, що звільнить її з посади посла в США – Суспільне

08 липня 2025, 13:32
Зеленський повідомив Маркаровій, що звільнить її з посади посла в США – Суспільне
маркарова оксана посол
За даними журналістів, кандидатуру наступника ще не визначили

Президент Володимир Зеленський поінформував посла України в США Оксану Маркарову про намір звільнити її. Але запропонував залишитися в команді після цього.

Про це повідомило джерело журналістів у Офісі президента, пише Суспільне.

Посаду, яку запропонують Маркаровій, ще не визначили. Консультації з міністром закордонних справ вже провели.
 
"Рішення про те, хто замінить Маркарову в США, ще не ухвалене", – повідомили журналісти.
 
Заміну посла український президент обговорював з американським колегою під час минулої телефонної розмови. За даними журналістів, Зеленський озвучив Дональду Трампу кількох кандидатів: прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра оборони Рустема Умєрова, віцепрем'єрку Ольгу Стефанішину і міністра енергетики Германа Галущенка. Цю інформацію підтвердили журналісти Bloomberg і Суспільного. 
 
Стефанішина, коментуючи це, в ефірі телебачення сказала, що з нею можливе призначення послом до Штатів не обговорювали. 
 
У медіа називали ще одне прізвище в списку ймовірних кандидатів у посли: нинішнього міністра культури Миколу Точицького. 
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