Зеленський повідомив Маркаровій, що звільнить її з посади посла в США – Суспільне

За даними журналістів, кандидатуру наступника ще не визначили

Президент Володимир Зеленський поінформував посла України в США Оксану Маркарову про намір звільнити її. Але запропонував залишитися в команді після цього.

Про це повідомило джерело журналістів у Офісі президента, пише Суспільне.

Посаду, яку запропонують Маркаровій, ще не визначили. Консультації з міністром закордонних справ вже провели.

"Рішення про те, хто замінить Маркарову в США, ще не ухвалене", – повідомили журналісти.

Заміну посла український президент обговорював з американським колегою під час минулої телефонної розмови. За даними журналістів, Зеленський озвучив Дональду Трампу кількох кандидатів: прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра оборони Рустема Умєрова, віцепрем'єрку Ольгу Стефанішину і міністра енергетики Германа Галущенка. Цю інформацію підтвердили журналісти Bloomberg і Суспільного.

Стефанішина, коментуючи це, в ефірі телебачення сказала, що з нею можливе призначення послом до Штатів не обговорювали.

У медіа називали ще одне прізвище в списку ймовірних кандидатів у посли: нинішнього міністра культури Миколу Точицького.