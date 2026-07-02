Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Сибіга після удару по Києву закликав партнерів негайно надати Україні засоби ППО

02 липня 2026, 09:43
Сибіга після удару по Києву закликав партнерів негайно надати Україні засоби ППО
МЗС України
Він також додав, що аморально виправдовувати російські атаки, заявляючи, що москва діє у відповідь на удари України.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга звернувся до західних партнерів із закликом не зволікати з рішеннями щодо надання засобів ППО для України після масованого удару рф по Києву.

Про це він написав у X.

"Не відкладайте прийняття рішень щодо надання Україні засобів протиповітряної оборони! Це наш головний заклик до партнерів після того, як Київ пережив ніч жаху", – наголосив Сибіга, зазначивши, що внаслідок атаки з використанням усіх видів ракет і дронів загинули щонайменше 10 осіб і ця цифра може зрости.

За словами міністра, цілями ударів стали житлові будинки та цивільна інфраструктура. "Такі удари є тяжкими воєнними злочинами, і ми інформуємо про них усіх партнерів та міжнародні організації, закликаючи притягнути винних до відповідальності та вжити рішучих заходів", – вказав він.

Сибіга наголосив на необхідності негайно надати Україні засоби ППО, посилити санкційний тиск на росію, а також ухвалити рішення щодо посилення підтримки, зокрема в енергетичній сфері. "Ми вимагаємо рішучих міжнародних заходів. Не лише слів засудження, а й конкретних дій, щоб зупинити російський терор", – підкреслив міністр.

Він також додав, що аморально виправдовувати російські атаки, заявляючи, що москва діє у відповідь на удари України. "У цій війні є агресор і країна, яка захищається відповідно до статті 51 Статуту ООН. росія не має права завдавати будь-яких ударів по Україні, тоді як Україна має повне право відповідати, захищатися від агресора та завдавати ударів по будь-яких законних військових цілях на території росії", – підкреслив він.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня росія масовано атакувала Київ – загинуло 10 людей, ще 56 постраждали.

КиїватакаППОАндрій Сибіга

Останні матеріали

Огляд війни. Удари по військово-промисловій базі росії – Дональд Гілл
Cуспільство
Огляд війни. Удари по військово-промисловій базі росії – Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 липня 2026, 11:43
Смерть і кремль. Чи змінив би наступник путіна режим у росії? – Іріна Бороган і Андрєй Солдатов
Політика
Смерть і кремль. Чи змінив би наступник путіна режим у росії? – Іріна Бороган і Андрєй Солдатов
Переклад iPress – 01 липня 2026, 23:00
Блокада Криму б'є по головному міфу путіна. Півострів із символу імперського тріумфу перетворюється на доказ його поразки – Пітер Дікінсон
Політика
Блокада Криму б'є по головному міфу путіна. Півострів із символу імперського тріумфу перетворюється на доказ його поразки – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 01 липня 2026, 13:19
Половина Криму в темряві. Наслідки серії українських ударів по енергетиці півострова – Дональд Гілл
Cуспільство
Половина Криму в темряві. Наслідки серії українських ударів по енергетиці півострова – Дональд Гілл
Переклад iPress – 01 липня 2026, 11:53
У Вірменії з'явився новий проросійський центр сили. Мільярдер Карапетян дає москві інструмент тиску на курс Пашиняна – CEPA
Політика
У Вірменії з'явився новий проросійський центр сили. Мільярдер Карапетян дає москві інструмент тиску на курс Пашиняна – CEPA
Переклад iPress – 01 липня 2026, 08:39
Україна стратегічно виснажує росію. Але результати будуть помітні лише за кілька місяців – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Україна стратегічно виснажує росію. Але результати будуть помітні лише за кілька місяців – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 червня 2026, 14:36
Стоїцизм і ступор. Війни Марка Аврелія і Дональда Трампа – Тімоті Снайдер
Політика
Стоїцизм і ступор. Війни Марка Аврелія і Дональда Трампа – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 30 червня 2026, 11:46
Новий прем'єр-міністр Британії. Виснажені союзники чекають завершення десятиліття хаосу – Едвард Лукас
Політика
Новий прем'єр-міністр Британії. Виснажені союзники чекають завершення десятиліття хаосу – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 червня 2026, 08:55
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється