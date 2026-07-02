Сибіга після удару по Києву закликав партнерів негайно надати Україні засоби ППО

Він також додав, що аморально виправдовувати російські атаки, заявляючи, що москва діє у відповідь на удари України.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга звернувся до західних партнерів із закликом не зволікати з рішеннями щодо надання засобів ППО для України після масованого удару рф по Києву.

Про це він написав у X.

"Не відкладайте прийняття рішень щодо надання Україні засобів протиповітряної оборони! Це наш головний заклик до партнерів після того, як Київ пережив ніч жаху", – наголосив Сибіга, зазначивши, що внаслідок атаки з використанням усіх видів ракет і дронів загинули щонайменше 10 осіб і ця цифра може зрости.

За словами міністра, цілями ударів стали житлові будинки та цивільна інфраструктура. "Такі удари є тяжкими воєнними злочинами, і ми інформуємо про них усіх партнерів та міжнародні організації, закликаючи притягнути винних до відповідальності та вжити рішучих заходів", – вказав він.

Сибіга наголосив на необхідності негайно надати Україні засоби ППО, посилити санкційний тиск на росію, а також ухвалити рішення щодо посилення підтримки, зокрема в енергетичній сфері. "Ми вимагаємо рішучих міжнародних заходів. Не лише слів засудження, а й конкретних дій, щоб зупинити російський терор", – підкреслив міністр.

Він також додав, що аморально виправдовувати російські атаки, заявляючи, що москва діє у відповідь на удари України. "У цій війні є агресор і країна, яка захищається відповідно до статті 51 Статуту ООН. росія не має права завдавати будь-яких ударів по Україні, тоді як Україна має повне право відповідати, захищатися від агресора та завдавати ударів по будь-яких законних військових цілях на території росії", – підкреслив він.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня росія масовано атакувала Київ – загинуло 10 людей, ще 56 постраждали.