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Сибіга також пропустить конференцію в Гданську: у МЗС назвали причину

24 червня 2026, 16:09
Сибіга також пропустить конференцію в Гданську: у МЗС назвали причину
МЗС України
У відомстві пояснюють, що ключову роль на заході цього року відіграватиме урядова команда.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга не братиме участі у Конференції з відновлення України, яка найближчим часом відбудеться у польському Гданську. 

У Міністерстві закордонних справ пояснили, що формат заходу не передбачає обов’язкової присутності очільника зовнішньополітичного відомства, повідомив речник МЗС.

У відомстві наголосили, що цьогорічна конференція зосереджена насамперед на урядових, економічних, безпекових, інфраструктурних, гуманітарних та бізнесових питаннях. Відповідно, дипломатична складова не є центральною ні для української, ні для польської сторони.

Водночас у МЗС підкреслили, що українські дипломати активно залучені до підготовки заходу, а також до опрацювання домовленостей і переговорів, які відбуватимуться в його межах.

''Було проведено масштабну підготовчу роботу, і ми очікуємо на вагомі практичні результати. Україна буде представлена на конференції на найвищому урядовому рівні під керівництвом прем’єр-міністерки Юлії Свириденко'', – зазначили у відомстві.

У МЗС також пояснили, що одним із пріоритетів української сторони є збереження неполітичного характеру заходу та концентрація на конкретних рішеннях, які допоможуть Україні в умовах триваючої російської агресії.

"Наша мета – уникнути зайвої політизації міжнародної конференції та зосередитися на практичних кроках підтримки України й українців, особливо в нинішніх умовах", – заявили в міністерстві.

У відомстві висловили сподівання, що конференція принесе відчутні результати та стане успішною платформою для співпраці України, Польщі та міжнародних партнерів. Також у МЗС подякували польській стороні за підготовку та співорганізацію заходу.

Раніше ми писали, що Свириденко підтвердила, що очолить делегацію України на Конференції з відбудови в Польщі замість Зеленського

 
ПольщаУкраїнаАндрій Сибіга

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