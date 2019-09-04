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Силовики провели нараду на "Олімпійському": готуються до дебатів

"Керівники обговорили розподіл сил та засобів правоохоронців у випадку, якщо дебати кандидатів у президенти України відбудуться на НСК "Олімпійський"
Правоохоронці провели виїзну координаційну нараду на стадіоні "Олімпійський", щоб обговорити розподіл сил та забезпечення публічного порядку на можливих дебатах кандидатів у президенти.
Силовики провели нараду на "Олімпійському": готуються до дебатів Фото:Національна поліція

Відзначається, що участь у нараді взяли перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, Голова Національної поліції Сергій Князєв, Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, керівництво Національної гвардії України, поліції Києва та дирекція стадіону. Про це повідомляє "Українська правда".

"Керівники обговорили розподіл сил та засобів правоохоронців у випадку, якщо дебати кандидатів у президенти України відбудуться на НСК "Олімпійський", - повідомили в поліції.


Фото:Нацполіція

Зокрема, правоохоронці обговорили кількість особового складу, яку необхідно буде залучити до забезпечення безпеки.


Фото:Нацполіція

Також йшлося про взаємодію та координацію дій всіх підрозділів системи МВС, які братимуть участь в охороні публічного порядку.

Князєв заявив, що поліція готова до забезпечення безпеки людей. 


Фото:Нацполіція

Нагадаємо, що адміністрація НСК "Олімпійський" наполягає, що вартість проведення дебатів на стадіоні між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком наразі визначити неможливо.

 
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09 04 2019 12:18
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