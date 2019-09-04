Силовики провели нараду на "Олімпійському": готуються до дебатів
Відзначається, що участь у нараді взяли перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, Голова Національної поліції Сергій Князєв, Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, керівництво Національної гвардії України, поліції Києва та дирекція стадіону. Про це повідомляє "Українська правда".
"Керівники обговорили розподіл сил та засобів правоохоронців у випадку, якщо дебати кандидатів у президенти України відбудуться на НСК "Олімпійський", - повідомили в поліції.
Фото:Нацполіція
Зокрема, правоохоронці обговорили кількість особового складу, яку необхідно буде залучити до забезпечення безпеки.
Фото:Нацполіція
Також йшлося про взаємодію та координацію дій всіх підрозділів системи МВС, які братимуть участь в охороні публічного порядку.
Князєв заявив, що поліція готова до забезпечення безпеки людей.
Фото:Нацполіція
Нагадаємо, що адміністрація НСК "Олімпійський" наполягає, що вартість проведення дебатів на стадіоні між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком наразі визначити неможливо.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО ЗМІ опублікували відео, як український снайпер ліквідовує бойовика на Донбасі
- ВІДЕО В Африці будують "живу стіну" із дерев навколо Сахари, - ВІДЕО
- ФОТО Вибори-2019: Як голосували кандидати, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- "Кіборг" Олександр Терещенко: "Я усвідомив для себе, що суїцид – це гріх і слабкість""Треба максимально щасливо жити, чимось займатися. І головне – не жаліти себе і не намагатися розчулити когось. Одразу налаштувати себе, що треба зосередитися на технічних моментах – нема рук, а як мені самому їсти? Я показав, щоб мені пришили ложку до напульсника, напульсник одягав на культю, все – їв сам"
- Маятник Фуко для України