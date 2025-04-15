Син Трампа виступив на захист спецпредставника щодо України

Раніше ЗМІ повідомляли про розкол у Білому домі: частина високопосадовців радять президенту бути жорсткішим щодо москви.

Син американського президента Дональд Трамп-молодший заявив, що істеблішмент "ненавидить" спецпосланця його батька Стіва Віткоффа, бо він "завзято бореться" за мир в Україні.

Його заява у соцмережі X зʼявилась на тлі матеріалу WSJ про розкол у Білому домі в плані політики щодо росії.

"Ніхто в адміністрації мого батька не боровся так завзято, щоб закінчити цю війну та досягти міцного миру між росією та Україною, ніж Стів Віткофф. Істеблішмент ненавидить його за це, але справжні лідери борються за мир, а не за війну!", — написав син американського президента.

Його допис був відповіддю на повідомлення про перемовини Віткоффа у москві з очільником кремля владіміром путіним. Спецпредставник президента США за їх підсумком заявив, що росія "готова до постійного миру", а мирна угода, за його словами, стосуватиметься "п'яти територій".

У коментарі до Трампа-молодшого прийшов й очільник Департаменту ефектовності уряду (DOGE) Ілон Маск. Він підтримав сина президента, написавши, що "нам пощастило, що цим [перемовинами з рф] займається Стів Віткофф".

Нагадаємо, WSJ писало, що кілька високопосадовців адміністрації Трампа радять главі Білого дому більш скептично ставитися до москви, бо путін досі не виявив реальної зацікавленості у припиненні війни. Стверджується, що серед їх числа спецпредставник в Україні Кіт Келлог та держсекретар Марко Рубіо. Проте американський президент займає сторону проросійського Віткоффа, який бачить бажання кремля завершити війну.