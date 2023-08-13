Матеріали:
Теми:
CУСПІЛЬСТВО

Синоптики США прогнозують, що аномальна спека в світі може тривати до лютого

13 серпня 2023, 13:29
Синоптики США прогнозують, що аномальна спека в світі може тривати до лютого
Фото: Reuters
Всесвітня метеорологічна організація попередила, що погодні умови можуть сприяти підвищенню глобальної температури.

Синоптики в США впевнені на 95 відсотків, що явище Ель-Ніньйо, яке викликає підвищення середньої температури на планеті, триватиме до лютого 2024-го року.

Про це повідомляє Xinhua.

Ель-Ніньйо та Ла-Нінья — це кліматичні моделі в Тихому океані, які можуть впливати на погоду в усьому світі. Під час цього явища пасати слабшають, а тепла вода виштовхується на схід, до західного узбережжя Америки.

"У липні температура поверхні води в екваторіальній частині Тихого океану була вищою за середній рівень, що свідчить про продовження явища Ель-Ніньйо", - повідомили в Національній метеорологічній службі.

За оцінками урядового метеорологічного агентства США Ель-Ніньо триває з грудня 2023 року і продовжиться до лютого 2024-го. Всесвітня метеорологічна організація попередила, що погодні умови можуть сприяти підвищенню глобальної температури. 

Липень 2023 року став найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень. Вчені вважають, що він може бути найтеплішим за останні 120 000 років на планеті.

Раніше повідомлялось, що глобальне потепління вплине на світове постачання продовольства швидше, ніж очікувалося.

спекапрогноз

Останні матеріали

Медалі та гроші. ЗСУ взяли в оперативне оточення росіян в Урожайному та Роботиному – Том Купер
Cуспільство
Медалі та гроші. ЗСУ взяли в оперативне оточення росіян в Урожайному та Роботиному – Том Купер
Переклад iPress – 12 серпня 2023, 10:27
Швидкі крила для України. Америці слід просто віддати літаки зі зберігання – Wall Street Journal
Технології
Швидкі крила для України. Америці слід просто віддати літаки зі зберігання – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 серпня 2023, 15:31
Майбутнє війни. Уроки минулого та сьогодення для досягнення успіху в майбутньому – Мік Раян
Cуспільство
Майбутнє війни. Уроки минулого та сьогодення для досягнення успіху в майбутньому – Мік Раян
Переклад iPress – 11 серпня 2023, 09:24
Конкуренція російських силовиків або стратегічна операція. Чи стоїть путін за зламом виборчої комісії в Британії? – Марк Галеотті
Політика
Конкуренція російських силовиків або стратегічна операція. Чи стоїть путін за зламом виборчої комісії в Британії? – Марк Галеотті
10 серпня 2023, 16:15
Геополітичне кліматичне заперечення. Чиновники починають розуміти, що світ небезпечніший, ніж вони думали – Волтер Рассел Мід
Політика
Геополітичне кліматичне заперечення. Чиновники починають розуміти, що світ небезпечніший, ніж вони думали – Волтер Рассел Мід
Переклад iPress – 10 серпня 2023, 12:44
Найпростіші речі складні. Те, що намагається зробити українська армія, важко навіть для американців – генерал Марк Гертлінг
Найпростіші речі складні. Те, що намагається зробити українська армія, важко навіть для американців – генерал Марк Гертлінг
Переклад iPress – 10 серпня 2023, 08:56
Світ путіна звужується. Ордер на арешт супроводжуватиме його до могили – Фредерік Весслау
Політика
Світ путіна звужується. Ордер на арешт супроводжуватиме його до могили – Фредерік Весслау
Переклад iPress – 09 серпня 2023, 15:53
Стерта інституціональна пам'ять. Війна в Україні виявила, що апарати західних урядів пробуксовують – Джек Вотлінг
Політика
Стерта інституціональна пам'ять. Війна в Україні виявила, що апарати західних урядів пробуксовують – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 09 серпня 2023, 12:41
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється