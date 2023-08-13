Синоптики США прогнозують, що аномальна спека в світі може тривати до лютого

Всесвітня метеорологічна організація попередила, що погодні умови можуть сприяти підвищенню глобальної температури.

Синоптики в США впевнені на 95 відсотків, що явище Ель-Ніньйо, яке викликає підвищення середньої температури на планеті, триватиме до лютого 2024-го року.

Про це повідомляє Xinhua.

Ель-Ніньйо та Ла-Нінья — це кліматичні моделі в Тихому океані, які можуть впливати на погоду в усьому світі. Під час цього явища пасати слабшають, а тепла вода виштовхується на схід, до західного узбережжя Америки.

"У липні температура поверхні води в екваторіальній частині Тихого океану була вищою за середній рівень, що свідчить про продовження явища Ель-Ніньйо", - повідомили в Національній метеорологічній службі.

За оцінками урядового метеорологічного агентства США Ель-Ніньо триває з грудня 2023 року і продовжиться до лютого 2024-го. Всесвітня метеорологічна організація попередила, що погодні умови можуть сприяти підвищенню глобальної температури.

Липень 2023 року став найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень. Вчені вважають, що він може бути найтеплішим за останні 120 000 років на планеті.

Раніше повідомлялось, що глобальне потепління вплине на світове постачання продовольства швидше, ніж очікувалося.