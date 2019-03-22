Ситник заперечує звинувачення у втручанні в вибори президента США

Національне антикорупційне бюро заперечує втручання у вибори президента США в 2016 році.

"Мені складно уявити, яким чином Антикорупційне бюро або хтось із співробітників Антикорупційного бюро може втрутитися в процес виборів президента США", - йдеться в заяві директора Бюро Артема Ситника, опублікованому в п'ятницю, 22 березня.

Ситник сказав, що не коментуватиме автентичність "плівок Розенблата", на яких людина з голосом, схожим на голос Ситнкіа, говорить про те, що він допомагав штабу кандидата в президенти США Хілларі Клінтон в 2016 році.

"Можу сказати, що неодноразово в ході приватних бесід я жартома згадував численні публікації в ЗМІ про те, що нібито були якісь втручання у вибори президента США", - сказав в той же час Ситник.

Прес-служба НАБУ в свою чергу заявила, що заява генерального прокурора Юрія Луценка, який публічно припустив, що НАБУ могло вплинути на вибори в США, є "абсурдною спробою дискредитувати незалежний антикорупційний інститут".

У Бюро повідомили, що його компетенція - викриття та притягнення до відповідальності українських топ-чиновників, а не американських.

"Тому ніяких доказів протиправної діяльності американського політтехнолога Пола Манафорта детективи НАБУ не збирали і не передавали, оскільки це поза компетенцією Національного бюро. Генеральний прокурор добре знайомий з цим фактом, адже всі матеріали розслідування" чорної бухгалтерії "Партії регіонів (крім епізоду щодо дій колишнього голови Центральної виборчої комісії України, слідство по якій зупинено прокурорами САП) ще в червні 2017 передані в Департамент спеціальних розслідувань ГПУ для подальшого слідства", - зазначає бюро.

Нагадаємо, що генпрокурор Юрій Луценко в інтерв'ю американському виданню The Hill заявив, що відкриває кримінальне провадження щодо можливих спроб НАБУ втрутитися у вибори президента США 2016 року.

Також Луценко заявив, що посол США в Україні Марі Йованович під час їх першої зустрічі довірила йому список осіб, проти яких не можна вести розслідування.

У Держдепартаменті США назвали твердження Луценка "відвертою вигадкою" і звинуватили генпрокурора в спробі підірвати репутацію посла Марі Йованович.