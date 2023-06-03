Ситуація на ЗАЕС залишається вразливою та потенційно небезпечною – МАГАТЕ

ЗАЕС вже три місяці позбавлена зовнішнього резервного джерела живлення.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі оцінив ситуацію на Запорізькій АЕС та розповів про важливість дотримання п’яти принципів щодо запобігання ядерній аварії.

Про це йдеться у звіті МАГАТЕ.

"Хоча принципи отримали широку підтримку в Раді Безпеки ООН, що є дуже обнадійливим і важливим кроком вперед для гарантування ядерної безпеки на Запорізькій АЕС, загальна ситуація на об’єкті залишається вкрай нестабільною та потенційно небезпечною", – наголосив Гроссі.

У звіті зазначається, що станція три місяці позбавлена зовнішнього резервного джерела живлення. Це робить Запорізьку АЕС надзвичайно вразливою, якщо єдина діюча магістральна лінія електропередач знову вийде з ладу.

"Відсутність будь-яких резервних варіантів означає, що коли лінія 750 кВ відключається - як це сталося 22 травня - найбільша в Європі атомна електростанція (АЕС) змушена покладатися на аварійні дизель-генератори як на останню лінію захисту, що, безумовно, є нестійкою ситуацією", – підкреслюють в МАГАТЕ.

дин з п'яти конкретних принципів, які Генеральний директор представив Раді Безпеки ООН 30 травня, спрямований на запобігання ядерній аварії, передбачає, що енергопостачання ЗАЕС "не повинно піддаватися ризику" і що необхідно докласти всіх зусиль, щоб забезпечити постійну доступність і безпеку енергопостачання за межами майданчика", – йдеться в заяві.

Інші принципи включають зобов'язання не здійснювати напади з території станції або проти неї, не використовувати її як сховище або базу для важкого озброєння, а також захищати споруди, системи і компоненти, необхідні для її безпечної і надійної роботи, від нападів або актів саботажу.

Гроссі планує незабаром відвідати Запорізьку АЕС, що стане третім його візитом на об’єкт.

Нагадаємо, Україна та росія не взяли на себе зобов'язання дотримуватися п'яти принципів захисту Запорізької атомної електростанції.