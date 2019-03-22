Таїланд скасував візи для українців

З 14 квітня українські туристи зможуть їздити до Королівства Таїланду без віз.

Для поїздки потрібно мати лише закордонний паспорт (біометричний або небіометричний). Термін безвізового перебування - 30 днів, повідомляє Департамент консульської служби МЗС України на своїй Facebook-сторінці.

"Для перебування на території Таїланду строком більше 30 днів, незалежно від мети подорожі, необхідно отримати візу в відповідному дипломатичному представництві або консульській установі", - зазначено в повідомленні.

Отримати візу до Королівства Таїланд можна після прибуття в країну, на 14 днів, за $35. Її ставлять як на кордоні, так і в міжнародних аеропортах країни. Для цього з собою треба мати: закордонний паспорт, чинний не менше ніж 6 місяців після закінчення терміну візи, 2 фото 3 х 4 см, засоби покриття видатків на існування (не менше 20 тис. бат ($650) на особу або 40 тис. бат ($1300) на родину), заповнену анкету та квиток з датою відльоту не більше ніж через 15 днів.

Також, з 15 лютого громадяни України можуть їздити до Уругваю без візи.