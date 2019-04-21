Так було написано на сайті президента, - Зеленський відповів про "повстанців"
Відповідне питання йому поставили, коли Зеленський з дружиною ішли на дільницю голосувати. Відео оприлюднило Радіо Свобода.
Володимир Зеленський проголосував у Києві та прокоментував вживання словосполучення «повстанці ЛДНР». Каже, що «так було написано на сайті у президента»#UkraineElections2019 pic.twitter.com/cWpyG6mheD— Радіо Свобода (@radiosvoboda) 21 квітня 2019 р.
"Це мається на увазі "бунтарі", хлопці й дівчата. Це так було написано на сайті в президента. "Бунтарі", які проти України", – сказав Зеленський.
Нагадаємо, під час неофіційних дебатів на столичному стадіоні "Олімпійський" Володимир Зеленський поставив Петру Порошенку серію питань, серед яких було таке: чи правда, що в пайках "повстанців ДНР і ЛНР" є цукерки "Рошен"?
Згодом в ефірі "Суспільного" Порошенко поскаржився, що "дебати" на стадіоні "Олімпійський" мали "жахливу частину", коли Зеленський назвав бойовиків ОРДЛО "повстанцями".
Водночас, у 2015 році Президент Петро Порошенко сам називав бойовиків на Донбасі повстанцями.
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