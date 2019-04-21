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Так було написано на сайті президента, - Зеленський відповів про "повстанців"

"Це мається на увазі "бунтарі"
Кандидат у президенти Володимир Зеленський пояснив, чому вжив слово "повстанці" щодо бойовиків на Донбасі під час неофіційних дебатів на стадіоні "Олімпійський" 19 квітня.
Так було написано на сайті президента, - Зеленський відповів про "повстанців" Фото: Андрій Горб / theБабель

Відповідне питання йому поставили, коли Зеленський з дружиною ішли на дільницю голосувати. Відео оприлюднило Радіо Свобода.

 

"Це мається на увазі "бунтарі", хлопці й дівчата. Це так було написано на сайті в президента. "Бунтарі", які проти України", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, під час неофіційних дебатів на столичному стадіоні "Олімпійський" Володимир Зеленський поставив Петру Порошенку серію питань, серед яких було таке: чи правда, що в пайках "повстанців ДНР і ЛНР" є цукерки "Рошен"?

Згодом в ефірі "Суспільного" Порошенко поскаржився, що "дебати" на стадіоні "Олімпійський" мали "жахливу частину", коли Зеленський назвав бойовиків ОРДЛО "повстанцями".

Водночас, у 2015 році Президент Петро Порошенко сам називав бойовиків на Донбасі повстанцями.

 

 

 
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21 04 2019 13:41
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