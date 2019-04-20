Порошенко раніше також називав бойовиків ОРДЛО повстанцями

"Я вступив на свою посаду як президент миру. Підписавши Мінські домовленості, я оголосив про припинення вогню і почав реалізовувати всі пункти, без винятку, підписані представниками України, Росії та повстанцями"

У 2015 році Президент Петро Порошенко сам називав бойовиків на Донбасі повстанцями.

На це звернула увагу журналіст Тетяна Висоцька в Facebook.

Так, ще в суботу зранку на сайті Президента був опублікований текст його промови в Цюріхському університеті 20 січня 2015 року, де Порошенко сказав наступне: "Я вступив на свою посаду як президент миру. Підписавши Мінські домовленості, я оголосив про припинення вогню і почав реалізовувати всі пункти, без винятку, підписані представниками України, Росії та повстанцями".

Згодом, після публікації поста Висоцької, на сайті президента виправили слово "повстанцями" на "бойовиками".

Однак на сайті МЗС початковий варіант тексту промови зберігся.

Разом з тим, на сторінці Генштабу ЗСУ в Facebook у п’ятницю ввечері з'явився пост із наступним текстом:

""У нас "повстанців" немає. У нас є російська агресія" – нагадування президента України – Верховного головнокомандувача Збройних Сил України. Збройні Сили України про це не забудуть і не пробачать. Ніколи!!!".

Слід зазначити, що президент виступав у Цюріху англійською мовою і, як видно з відео, вживав слово "rebels" (повстанці), а також "terrorists" (терористи) щодо бойовиків на Донбасі.

Нагадаємо, під час неофіційних дебатів на столичному стадіоні "Олімпійський" у п'ятницю Володимир Зеленський поставив Петру Порошенку серію питань, серед яких було таке: чи правда, що в пайках "повстанців ДНР і ЛНР" є цукерки "Рошен"?

Згодом в ефірі "Суспільного" Порошенко поскаржився, що "дебати" на стадіоні "Олімпійський" мали "жахливу частину", коли Зеленський назвав бойовиків ОРДЛО "повстанцями".