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Таліби заборонили жінкам відвідувати національний парк

28 серпня 2023, 11:26
Таліби заборонили жінкам відвідувати національний парк
Фото: lifeglobe.net
В Афганістані таліби вигадали ще одне обмеження для жінок і тепер їм заборонили відвідувати національний парк Банд-е-Амір.

Про це повідомляє The Guardian.

"Огляд визначних пам’яток не обов’язковий для жінок", - заявив виконувач обов’язків міністра так званого міністерства пороків і чеснот Мохаммад Халід Ханафі.

Причиною стало те, що жінки, які відвідують парк, нібито не дотримуються правил, міністра обурило що жінки, які відвідували парк, нібито неправильно носили хіджаб. 

Також таліби закрили більшість середніх шкіл для дівчаток, заборонили жінкам навчатися в університетах і забрали роботу в жінок, які працювали в гуманітарних організаціях. Багато громадських місць, включно з лазнями, спортивними залами, салонами краси та парками, також закриті для жінок.

Афганістанжінкиталіби

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