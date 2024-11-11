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Тайвань планує купити велику партію зброї у США – FT

11 листопада 2024, 18:44
Тайвань планує купити велику партію зброї у США – FT
Flagmaster
Країні важливо посилити оборону проти Китаю.

Влада Тайваню розглядає можливість придбання великого пакета американської зброї, включно з есмінецем Aegis, аби показати новій адміністрації Трампа, що він серйозно налаштований на посилення оборони проти Китаю.

Про це пише газета Financial Times.

Співрозмовники видання кажуть, що Тайбей може попросити кораблі Lockheed Martin і радарну систему повітряного базування E-2D Advanced Hawkeye компанії Northrop Grumman, ракети Patriot і винищувачі F-35 – останнє може викликати суперечки у Вашингтоні. 

Пакет може коштувати 15 мільярдів доларів США.

Високопоставлений чиновник із національної безпеки Тайваню заявив, що з командою Трампа відбулися «неформальні дискусії» про те, який саме пакет озброєнь продемонструє рішучість Тайваню інвестувати у власну оборону.

Ще один екс чиновник з адміністрації Трампа підтвердив, що Тайвань думає над пакетом, щоб показати, що вони налаштовані серйозно.

Тайванські чиновники вважають, що занепокоєння для їхньої країни щодо приходу до влади другої адміністрації Трампа перебільшені.

В жовтні також стало відомо, що США продадуть Тайваню ППО на $2 млрд.

 

ТайваньСШАКитай

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