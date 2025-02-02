Тайвань забороняє DeepSeek через можливі ризики передачі персональних даних Китаю

Чат-бот має проблеми безпеки, такі як транскордонна передача персональних даних і витік інформації.

У Тайвані усім державним установам і підприємствам критичної інфраструктури заборонили користуватися новим китайським чат-ботом на основі штучного інтелекту DeepSeek.

Про це пише Bloomberg.

Усе це задля безпеки, кажуть у Тайвані. Чат-бот має проблеми безпеки, такі як транскордонна передача персональних даних і витік інформації.

Міністерство цифрових технологій Тайваню заявило, що жодну офіційну або конфіденційну інформацію не слід використовувати для запитів до DeepSeek, враховуючи його китайське походження. Компанія, яка розробила чат-бот, нібито може передавати дані китайському уряду.

Італія першою серед європейських країн заблокувала китайський чат-бот DeepSeek.

Чат-бот відмовився розкрити місцевому регулятору інформацію, які саме персональні дані користувачів збирає, і сказав, що європейське законодавство на них не поширюється.

Пентагон і Конгрес США також заборонили своєму персоналу використовувати DeepSeek. За кілька днів до цього Військово-морські сили США теж заборонили будь-яке використання DeepSeek через можливі проблеми безпеки та етичні ризики.