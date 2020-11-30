Технології для онлайн-кінотеатру: Українські розробники поїдуть на навчання до Кремнієвої долини

Загалом, у IT-чемпіонаті взяло участь більш ніж 1000 спеціалістів з 11 країн та 89 населених пунктів

Переможці IT-чемпіонату DEV Challenge у напрямі Cinema Tech поїдуть на навчання до Кремнієвої долини (США).

Про це йдеться у пост-релізі організаторів чемпіонату, зазначає "Економічна правда".

"DEV Challenge - найбільший в Європі IT-чемпіонат, який проводить компанія з впровадження інновацій We_Challenge. Сімнадцятий турнір тривав два з половиною місяці та проходив у три етапи. Фінал відбувся 28 та 29 листопада", - йдеться у повідомленні.

Категорію Cinema Tech створили для розвитку технологій стрімінгових платформ за ініціативи онлайн-кінотеатру SWEET.TV та підтримки Міністерства цифрової трансформації України.

"Одна з головних цілей напряму - створення рішень, які допоможуть популяризувати український та україномовний контент. Саме його шукають 63% українців згідно з дослідженнями компанії", - додали організатори.

"Оскільки зараз українцям доводиться обмежувати перебування у громадських місцях, виник бум попиту на якісний онлайн-контент. Нова дійсність потребує технологій, які допоможуть поєднати віртуальні розваги з реальністю. За даними наших досліджень, 63% українців шукають україномовний та український контент. Також ми дізналися, що 58% українців хочуть дивитися цей контент на українських онлайн-платформах.

Тож, ми ініціювали напрям CinemaTech, інвестуємо в IT-індустрію та фокусуємося на її розвитку", - заявив директор онлайн-кінотеатру SWEET.TV Олександр Резунов.

Повідомляється, що переможці напряму Cinema Tech отримають поїздку у Кремнієву долину від компанії SWEET.TV - організацію та візову підтримку бере на себе компанія We_Challenge.

"Протягом семи днів українські розробники відвідають лекції в університетах Berkeley та Stanford і зустрінуться зі своїми колегами, які працюють в офісах Facebook, Google, Amazon, Twitter та нових топових стартапах", - йдеться у повідомленні.

Розробниками, які поїдуть до Кремнієвої долини стали:

Дар'я Поліщук , яка перемогла у номінації Product Design (UX). Вона запропонувала рішення, яке допомагає глядачеві більш цікаво проводити час на стрімінговій платформі за допомогою додавання соціальної складової.

, яка перемогла у номінації Product Design (UX). Вона запропонувала рішення, яке допомагає глядачеві більш цікаво проводити час на стрімінговій платформі за допомогою додавання соціальної складової. Дмитро Бойчук, який зайняв перше місце у номінації App design (UI) в категорії hard. Він створив найкраще рішення нового візуального стилю для мобільного додатку онлайн-кінотеатру, яке буде зручним для перегляду контенту як на Smart TV, так і прямо на телефоні.

Загалом, у IT-чемпіонаті взяло участь більш ніж 1000 спеціалістів з 11 країн та 89 населених пунктів. До фіналу потрапило біля 150 учасників.

"За гендерним складом серед учасників було 31% жінок і 69% - чоловіків. І що цікаво, багато жінок на цьому чемпіонаті перемогли у різних категоріях. Наприклад, всі три призових місця в номінації Product Design (UX) зайняли дівчата", - зазначила співзасновник і стратег компанії з впровадження інновацій We_Challenge Євгенія Беспалова.

"Як заступник міністра цифрової трансформації хочу сказати, що ми у Мінцифрі розуміємо, наскільки зараз важливо підтримувати креативну індустрію та IT. Зокрема, цього разу за підтримки нашого міністерства вперше в Україні пройшли змагання в категорії Cinema Tech.

Вони показали, що ми маємо величезний потенціал для розвитку власної стріміногової платформи високого рівня, яка дозволить українським глядачам стати постійними поціновувачами якісного національного контенту. Вітаю переможців та бажаю успіхів у реалізації своїх проєктів", - додав заступник Міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков.

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