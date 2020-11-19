"Планета кіно" призупинила нові проекти в Україні щонайменше на півроку - співвласник
ТОВ "Тріумф Медіа Груп" (Київ), що розвиває в Україні мережу кінотеатрів "Планета Кіно", призупинило нові проекти щонайменше на півроку, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Поки що ми всі нові проекти поставили на паузу. Щонайменше на півроку. Наразі невідомо, що буде через півроку, скільки у нас залишиться кінотеатрів і в якому стані буде компанія. Тому все на паузі. Нових переговорів не ведемо", - розповів агентству "Інтерфакс-Україна" співвласник компанії Дмитро Деркач.
Він уточнив, що призупинені, зокрема, проект нового кінотеатру в Івано-Франківську, а також попередні переговори в Києві, Одесі та Харкові.
Водночас планується розширення кінотеатру "Планета кіно" в торговельно-розважальному центрі (ТРЦ) Forum Lviv у Львові за рахунок добудови двох залів. Згідно з повідомленням прес-служби Львівської міської ради, відповідні містобудівні умови і обмеження для ПрАТ "Мульті Весте Україна 3" затверджені 13 листопада.
"Ми цей проект ініціювали понад рік тому. Це добудова двох залів до вже наявних. Я так розумію, ТРЦ розробляє і затверджує проектну документацію для цього розширення. Крім додаткових двох залів кінотеатру, ТРЦ планує додати інші приміщення для оренди", - розповів Деркач.
Мережа "Планета Кіно" налічує дев'ять кінотеатрів у Києві, Одесі, Львові, Харкові, Сумах. Також відомо про плани компанії відкрити новий кінотеатр у ТРЦ Ocean Mall (Київ).
ТОВ "Тріумф Медіа Груп" створено в 2006 році, основним видом діяльності є демонстрація кінофільмів.
Згідно з даними Єдиного держреєстру, власником підприємства є "Мувімакс Лімітед" (100%, Кіпр), кінцевими бенефіціарами - Дмитро Деркач і Андрій Шпиг. Статутний капітал становить 43 млн грн.
Як повідомлялося, відкриття ТРЦ Forum Lviv відбулося у 2015 році. Об'єкт площею 69 тис. кв. м (орендна - 36 тис. кв. м) став флагманським ТЦ компанії Multі в Україні. Загальна вартість проекту із залученням кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку та банку UniCredit до кінця квітня 2015 року становила майже EUR92 млн, при цьому в інфраструктуру міста (ремонт доріг, тротуарів) інвестовано понад EUR2 млн.
Позичальником у рамках реалізації проекту ТРЦ виступило ПрАТ "Мульті Весте Україна 3", девелоперами - "Мульті Девелопмент Юкрейн", "Галерея-Центр" і "Будхаус Групп", генпідрядник - "Солстрой".
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