Держкіно назвало фільми, які отримають гроші з бюджету
Виявилось, що переможцями стали "випадкові" проєкти, які не добирали конкурсних балів, повідомляє "Громадське".
Всього у творчому конкурсі (пітчингу) брали участь 337 проєктів: ігрові національні, неігрові, анімаційні фільми та телесеріали. Фінансування з бюджету виграли 72 проєкти, які отримають до 2 млн грн підтримки.
Переможців 14-го пітчингу Держкіно обирало протягом двох тижнів, що стало рекордом для відбору. Однак результати викликали в учасників здивування. Держфінансування виграли проєкти, які не проходили за рейтинговими списками.
Генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінкевич заявила, що конкурсні рекомендації були сумнівними та "суперечать закону і логіці світового кінопроцесу". За її словами, фінансування виграли "провладні проєкти", перемогу яким віддали в ручному режимі, а не за конкурсними балами.
Рейтинговий список кінопроектів, які подавали для творчого конкурсу Держкіно. Червоним відмічені фільми, які виграли держфінансування
Фото: Facebook / Ігор Савиченко
Рейтинговий список кінопроектів, які подавали для творчого конкурсу Держкіно. Червоним відмічені фільми, які виграли держфінансування
Фото: Facebook / Ігор Савиченко
Продюсер Directory Films Ігор Савиченко зазначив, що список переможців не обговорювали навіть з фірмою-виробником. За його словами, правила проведення конкурсу також не обговорювались до його початку.
Зокрема, перед другим етапом відбору фільмів представники Держкіно звернулись до Ради з державної підтримки та кінематографії та членів експертних комісій з проханням взяти до уваги кінокомпанії, "що не довели свою спроможність". Зокрема, вимагали враховувати при оцінці самих робіт те, чи є в компаній незакриті кримінальні справи та незавершені проєкти.
То хто ж все ж таки переміг?
Найбільше переможців визначили у категорії "Неігрові фільми національні" - всього 22 кінопроєкти. Серед них, такі роботи: "І кожна річка", "Іван і Марта", "Їй було 33", тощо.
У категорії фільмів "Ігрові повнометражні національні (для широкої глядацької аудиторії)", де гранична межа фінансування досягає 25 млн грн перемогли:
- "Скажене весілля 3";
- "Смак свободи";
- "Мирний 21";
- "Де гроші?";
- "Дон Жуан із Жашкова";
- "Сім бажань";
- "Ольга";
- "Сусідка";
- "Батько".
Серед "Неігрових фільмів" спільного виробництва держфінансування отримали:
- "Будинок зі скалок";
- "Найс лейдіз";
- "Крихка пам’ять";
- "Гелій Снєгірьов, або Тінь воїна";
- "Висота";
- "Навмисна брехня";
- "Міфи. Хроніки третьої світової".
У категорії "Неігрові телесеріали" відзначили "Чорнобиль" (ні, не HBO) та "Талісмани Романа".
У категорії "Анімаційні короткометражні фільми" переможцями стали:
- "Жужа годує вітер";
- "Сад переїхав";
- "Про моряка";
- "Тигр блукає поруч";
Водночас у категорії "Анімаційні повнометражні фільми (авторські)" та "Анімаційні повнометражні фільми (для широкої глядацької аудиторії)" не було переможців взагалі. Члени Ради зазначили, що командам потрібно краще готуватися до пітчингів та приходити наступного разу.
Нагадаємо, що Одеський кінофестиваль оголосив переможців цьогорічного конкурсу
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Одеський кінофестиваль оголосив переможців цьогорічного конкурсу
- ВІДЕО Миколаївську печеру-каменярню відкриють для відвідувачів
- ВІДЕО На Житомирщині відтворили у 3D-форматі Звягельський замок
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"