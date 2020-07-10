Держкіно назвало фільми, які отримають гроші з бюджету

Рейтинговий список кінопроектів, які подавали для творчого конкурсу Держкіно. Червоним відмічені фільми, які виграли держфінансування

Фото: Facebook / Ігор Савиченко

Продюсер Directory Films Ігор Савиченко зазначив, що список переможців не обговорювали навіть з фірмою-виробником. За його словами, правила проведення конкурсу також не обговорювались до його початку.

Зокрема, перед другим етапом відбору фільмів представники Держкіно звернулись до Ради з державної підтримки та кінематографії та членів експертних комісій з проханням взяти до уваги кінокомпанії, "що не довели свою спроможність". Зокрема, вимагали враховувати при оцінці самих робіт те, чи є в компаній незакриті кримінальні справи та незавершені проєкти.

То хто ж все ж таки переміг?

Найбільше переможців визначили у категорії "Неігрові фільми національні" - всього 22 кінопроєкти. Серед них, такі роботи: "І кожна річка", "Іван і Марта", "Їй було 33", тощо.

У категорії фільмів "Ігрові повнометражні національні (для широкої глядацької аудиторії)", де гранична межа фінансування досягає 25 млн грн перемогли:

"Скажене весілля 3";

"Смак свободи";

"Мирний 21";

"Де гроші?";

"Дон Жуан із Жашкова";

"Сім бажань";

"Ольга";

"Сусідка";

"Батько".

Серед "Неігрових фільмів" спільного виробництва держфінансування отримали:

"Будинок зі скалок";

"Найс лейдіз";

"Крихка пам’ять";

"Гелій Снєгірьов, або Тінь воїна";

"Висота";

"Навмисна брехня";

"Міфи. Хроніки третьої світової".

У категорії "Неігрові телесеріали" відзначили "Чорнобиль" (ні, не HBO) та "Талісмани Романа".

У категорії "Анімаційні короткометражні фільми" переможцями стали:

"Жужа годує вітер";

"Сад переїхав";

"Про моряка";

"Тигр блукає поруч";

Водночас у категорії "Анімаційні повнометражні фільми (авторські)" та "Анімаційні повнометражні фільми (для широкої глядацької аудиторії)" не було переможців взагалі. Члени Ради зазначили, що командам потрібно краще готуватися до пітчингів та приходити наступного разу.