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Теракт у москві свідчить про те, що хватка путіна слабшає – The Times

27 березня 2024, 14:46
Теракт у москві свідчить про те, що хватка путіна слабшає – The Times
Скріншот
Роздутий, ворогуючий між собою апарат розвідки мав би передбачити повернення ісламістського терору в росію.

Нещодавній теракт в ТРЦ "Крокус Сіті Хол" продемонстрував хиткість позиції російського диктатора путіна і неготовність апарату безпеки рф до відповідних викликів.

Про це пише видання The Times.

Послідовність подій, які відбуваються в росії, показують те, як путін поступово втрачає контроль. 

Наприклад, 16 лютого загинув Олексій Навальний, який був конкурентом путіна і на початку березня в росіяни влаштували мовчазний траур за Навальним, якого дехто вважав лідером.

Вже 7 березня США попередили про терористичну загрозу в росії, але путін проігнорував це та заявив, що це спроба знизити явку на виборах під час яких він виграв з "підозріло високим результатом 88%". 

Війна на території України позбавила його вузького бачення, а росіяни, які уявляли довіреного лідера, тепер бояться за власне майбутнє. T

he Times описує три можливих сценарії наслідків теракту в росії: кремль може продемонструвати теракт, як операцію під чужим прапором, щоб розпалити суспільний гнів проти України й узаконити загальну мобілізацію; путін може використати теракт як спосіб заморозити війну проти України й зосередитись на війні проти тероризму; диктатор вже втратив контроль і дозволити взяти гору внутрішнім чварам. 

Армія перенапружена, в підпіллі дискутують про наступника путіна, а повернення терори до росії було передбачувано й проігноровано. 

"Повернення ісламістського терору в росію було одночасно передбачуваним і проігнорованим. Втручання путіна в Сирію з метою підтримати м'ясника Асада принесло йому мало друзів. Центральноазіатські республіки відчувають його слабкість... путін посилить обмін розвідданими про ІДІЛ з Туреччиною, Китаєм, Іраном і Північною Кореєю", - пише The Times.

Нагадаємо, що в минулу п’ятницю ввечері під москвою стрілянина і вибухи в ТРЦ: є загиблі та масштабна пожежа.

А вже на наступний день "Ісламська держава" підтвердила, що це її бойовики атакували московський ТРЦ.

 

терактМоскваПутін

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