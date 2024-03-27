Роздутий, ворогуючий між собою апарат розвідки мав би передбачити повернення ісламістського терору в росію.

Нещодавній теракт в ТРЦ "Крокус Сіті Хол" продемонстрував хиткість позиції російського диктатора путіна і неготовність апарату безпеки рф до відповідних викликів.

Про це пише видання The Times.

Послідовність подій, які відбуваються в росії, показують те, як путін поступово втрачає контроль.

Наприклад, 16 лютого загинув Олексій Навальний, який був конкурентом путіна і на початку березня в росіяни влаштували мовчазний траур за Навальним, якого дехто вважав лідером.

Вже 7 березня США попередили про терористичну загрозу в росії, але путін проігнорував це та заявив, що це спроба знизити явку на виборах під час яких він виграв з "підозріло високим результатом 88%".

Війна на території України позбавила його вузького бачення, а росіяни, які уявляли довіреного лідера, тепер бояться за власне майбутнє. T

he Times описує три можливих сценарії наслідків теракту в росії: кремль може продемонструвати теракт, як операцію під чужим прапором, щоб розпалити суспільний гнів проти України й узаконити загальну мобілізацію; путін може використати теракт як спосіб заморозити війну проти України й зосередитись на війні проти тероризму; диктатор вже втратив контроль і дозволити взяти гору внутрішнім чварам.

Армія перенапружена, в підпіллі дискутують про наступника путіна, а повернення терори до росії було передбачувано й проігноровано.

"Повернення ісламістського терору в росію було одночасно передбачуваним і проігнорованим. Втручання путіна в Сирію з метою підтримати м'ясника Асада принесло йому мало друзів. Центральноазіатські республіки відчувають його слабкість... путін посилить обмін розвідданими про ІДІЛ з Туреччиною, Китаєм, Іраном і Північною Кореєю", - пише The Times.

Нагадаємо, що в минулу п’ятницю ввечері під москвою стрілянина і вибухи в ТРЦ: є загиблі та масштабна пожежа.

А вже на наступний день "Ісламська держава" підтвердила, що це її бойовики атакували московський ТРЦ.