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Терористами у Нігерії виявились діти
Терористами-смертниками, які підірвали себе у Нігерії, виявилися дві дівчинки й хлопчик
Фото: zumapress.com
“Трьома смертниками, які підірвали себе, вбивши 30 людей і поранивши 39, на північному сході в Нігерії, були дві дівчинки й один хлопчик”, - йдеться у повідомленні CNN із посиланням на місцевих чиновників.
В регіоні регулярно здійснюють напади бойовики терористичного угруповання “Боко Гарам”.
Терористи, для досягнення своїх цілей, часто вербують дітей, яких вони викрадають із сіл на півночі Нігерії.
Нагадаємо, нещодавно на північному заході Нігерії в селах невідомі озброєні люди вбили щонайменше 34 людини.
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