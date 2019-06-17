У Кремлі вбачають кібервоєнні дії щодо Росії з боку США

У Москві вбачають ознаки кібервійни щодо Росії у разі, якщо держструктури США здійснюють хакерські атаки на російські енергосистеми, не інформуючи про це президента США Дональда Трампа

Коментуючи публікацію у The New York Times, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков нагадав, що Трамп "категоричним чином" спростував дані, наведені у публікації.

"Якщо допустити, що якісь державні відомства займаються цим, не інформуючи про це главу держави, то, безумовно, ця інформація свідчить про гіпотетичну можливість усіх ознак кібервійни, кібервоєнних дій щодо РФ", - заявив Пєсков, йдеться в "УП".

Він додав, що президент РФ "неодноразово закликав до міжнародної співпраці для спільної протидії будь-яким проявам кіберзлочинності".

"На жаль, американські партнери на ці наші пропозиції ніяк не відгукнулися", - зазначив спікер Путіна.

Також він заявив, що стратегічні галузі російської економіки "неодноразово зазнавали і зазнають кібератак з-за кордону", а відповідні відомства, за його словами, "ведуть з цим боротьбу".

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп звинуватив видання The New York Times у "віртуальному акті державної зради" після статті про таємне впровадження Сполученими Штатами шкідливих кодів у російські енергосистеми.

Додамо, у свою чергу, видання The New York Times назвало "небезпечними" слова Трампа про те, що стаття газети про кібератаки на російські енергосистеми є "віртуальною державною зрадою".

"Звинувачувати пресу в зраді небезпечно", - заявили в виданні.

Журналісти повідомили, що перед публікацією статті вони повідомили інформацію уряду, й це не викликало ніяких занепокоєнь.

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