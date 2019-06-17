У Кремлі вбачають кібервоєнні дії щодо Росії з боку США
"Якщо допустити, що якісь державні відомства займаються цим, не інформуючи про це главу держави, то, безумовно, ця інформація свідчить про гіпотетичну можливість усіх ознак кібервійни, кібервоєнних дій щодо РФ", - заявив Пєсков, йдеться в "УП".
Він додав, що президент РФ "неодноразово закликав до міжнародної співпраці для спільної протидії будь-яким проявам кіберзлочинності".
"На жаль, американські партнери на ці наші пропозиції ніяк не відгукнулися", - зазначив спікер Путіна.
Також він заявив, що стратегічні галузі російської економіки "неодноразово зазнавали і зазнають кібератак з-за кордону", а відповідні відомства, за його словами, "ведуть з цим боротьбу".
Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп звинуватив видання The New York Times у "віртуальному акті державної зради" після статті про таємне впровадження Сполученими Штатами шкідливих кодів у російські енергосистеми.
Додамо, у свою чергу, видання The New York Times назвало "небезпечними" слова Трампа про те, що стаття газети про кібератаки на російські енергосистеми є "віртуальною державною зрадою".
"Звинувачувати пресу в зраді небезпечно", - заявили в виданні.
Журналісти повідомили, що перед публікацією статті вони повідомили інформацію уряду, й це не викликало ніяких занепокоєнь.
Читайте також: Україна і ще 5 країн викрили одну з найбільших кібергруп у світі: хакери "нажилися" на $100 млн
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- ФОТО У "ДНР/ЛНР" дітей вчать стріляти з автоматів у рамках проекту "Яскраве дитинство", - ФОТО
- Страх політики і політика страху9/11, активізація ІДІЛ, поширення вірусу Ебола, перші постріли на Майдані - лише декілька точок у переліку подій, що супроводжувалися масовим поширенням страху
- Забруднену хімікатами водойму на Вінниччині можуть оголосити зоною лиха. Що відомо про аварію? Екологічні служби з'ясовують можливу зону ураження