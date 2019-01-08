Територію біля мосту в Станиці Луганській розміновують українські сапери У районі пункту пропуску "Станиця Луганська" сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій України приступили до розмінування території, прилеглої до зруйнованого мосту

Про це повідомила Станично-Луганська районна державна адміністрація.

Фото:president.gov.ua

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію