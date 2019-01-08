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Територію біля мосту в Станиці Луганській розміновують українські сапери

У районі пункту пропуску "Станиця Луганська" сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій України приступили до розмінування території, прилеглої до зруйнованого мосту
Про це повідомила Станично-Луганська районна державна адміністрація.
Територію біля мосту в Станиці Луганській розміновують українські сапери Фото:president.gov.ua

"Це наступний крок з нашого боку для ремонту моста", — йдеться у повідомленні відомства, інформують в "Громадське".

Напередодні тристороння контактна група домовилася почати розмінування в районі моста в Станиці Луганській з 1 серпня.

Нагадаємо, що представники незаконних збройних формувань у Луганській області не допустили фахівців для обстеження зруйнованого мосту в смт Станиця Луганска.

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