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Tesla представила нове покоління своїх вантажівок

02 грудня 2022, 14:26
Tesla представила нове покоління своїх вантажівок
Джерело: twitter.com/Tesla
Компанія Tesla представила нове покоління своїх вантажівок Semi. Машина отримала прізвисько Beast (звір).

У компанії стверджують, що машина втричі потужніша за існуючі дизельні вантажівки і може проїхати на одному заряді понад 800 кілометрів.

Про це повідомляє компанія Tesla.

Кожна вантажівка оснащена батареєю потужністю 1 мВт, у компанії стверджують, що машина витрачає 2 кВт на 1,5 кілометра шляху.

Крісло водія розташоване по центру кабіни. У Tesla стверджують, що зробили її максимально зручною для огляду дороги, а також обладнали двома сенсорними дисплеями діагоналлю 15 дюймів, бездротовою зарядкою та покращеною функцією автопілота.

Крім того, Tesla стверджує, що випробування вантажівки проводили в різних умовах, щоб гарантувати її надійність та довговічність.

Вартість нової вантажівки поки що не називається.

Раніше повідомлялось, що компанія Маска почала повномасштабні випробування швидкісної транспортної системи Hyperloop.

TeslaвантажівкаМАСК

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