БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИTesla запустила опцію Acceleration Boost для Tesla Model Y Dual Motor AWD, яка скорочує час розгону до 100 км/год з 4,8 до 4,3 с.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Tesla пропонує нову прошивку, яка прискорює Model Y
Її вартість 2 тисячі доларів
Фото: з вільних джерел
Про це з посиланням на Electrek повідомляє ITC, пише "Економічна Правда".
Кілька років тому Tesla почала програмним шляхом обмежувати деякі можливості своїх авто (зниження ємності акумулятора з 75 кВт·год до 60 кВт·год, обмеження потужності двигуна тощо), пропонуючи власникам їх розблокування під виглядом розширених можливостей за додаткову плату.
З минулого року Tesla почала пропонувати розблокування нових можливостей безпосередньо через мобільний додаток - так Acceleration Boost за 2 тис. дол. у грудні минулого року отримали власники Model 3 Dual Motor.
Зараз аналогічна опція стала доступна і для власників Tesla Model Y версії Dual Motor AWD.
Відповідне повідомлення про доступність налаштування з'явилося у розділі оновлень фірмового додатка Tesla.
Tesla стверджує, що оновлення пришвидшить час розгону Model Y Dual Motor AWD з 0 до 100 км/год з 4,8 до 4,3 секунди.
Для оновлення потрібна установка версії прошивки 2020.36.
Повідомляється, що насправді цей прихований потенціал для розгону був присутній з самого початку, але Tesla програмним шляхом уповільнила Model Y Dual Motor AWD, щоб виділити варіант Performance, здатний розганятися до "сотні" за 3,5 с.
Версія Performance на $ 0 тис. дорожче, але вона також має більш високу максимальну швидкість, колеса більшого діаметру, занижену підвіску і посилені гальма.
Опція Acceleration Boost для Tesla Model Y Dual Motor AWD - компроміс, що дозволяє краще використовувати переваги потужної трансмісії автомобіля без всіх інших оновлень, які поставляються з версією Performance.
До теперішнього моменту деякі намагалися зняти обмеження шляхом злому захисту Tesla - хакери постійно шукають нові лазівки (і знаходять), а Tesla їх закриває.
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28 09 2020 17:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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