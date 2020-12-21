Tesla введе щомісячну передплату на автопілот

Гендиректор компанії Tesla Ілон Маск повідомив, що наступного року компанія введе щомісячну передплату на функцію автопілота на власних електрокарах.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Твітер.

"Ми введемо щомісячну передплату на автопілот (Tesla – ред.) на початку наступного року", - зазначив Маск.

Портал Engadget зауважує, що раніше компанія планувала вести цю передплату ще до кінця 2020 року, проте її досі немає.

Вартість передплати - близько 10 тисяч доларів США.

Як повідомляв Укрінформ, Ілон Маск переїхав з Каліфорнії до Техасу, аби зосередитися на розробці корабля Starship та на будівництві нового заводу з виробництва електрокарів Tesla.

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