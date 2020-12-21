ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИГендиректор компанії Tesla Ілон Маск повідомив, що наступного року компанія введе щомісячну передплату на функцію автопілота на власних електрокарах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Tesla введе щомісячну передплату на автопілот
Фото:pressident.gov.ua
Як передає Укрінформ, про це він написав у Твітер.
"Ми введемо щомісячну передплату на автопілот (Tesla – ред.) на початку наступного року", - зазначив Маск.
Портал Engadget зауважує, що раніше компанія планувала вести цю передплату ще до кінця 2020 року, проте її досі немає.
Вартість передплати - близько 10 тисяч доларів США.
Як повідомляв Укрінформ, Ілон Маск переїхав з Каліфорнії до Техасу, аби зосередитися на розробці корабля Starship та на будівництві нового заводу з виробництва електрокарів Tesla.
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