ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИАмериканська компанія Tesla з виробництва електроавтомобілів, зарядного та іншого обладнання, завершила процес перенесення центрального офісу зі штату Каліфорнія до столиці Техасу, міста Остін.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Tesla завершила перенесення головного офісу в Техас
Компанія Tesla, Inc. 1 грудня 2021 року перенесла свою штаб-квартиру в комплекс Gigafactory Texas
Фото: Hubs.ua
Про це йдеться в офіційному документі компанії, поданому до Комісії з питань цінних паперів та бірж США, повідомляє Укрінформ.
«Компанія Tesla, Inc. 1 грудня 2021 року перенесла свою штаб-квартиру в комплекс Gigafactory Texas»,- зазначається в документі.
Очікується, що нова гігафабрика в Остіні, куди переїхала штаб-квартира компанії, завершить реновації до кінця нинішнього року. Там планується виробництво автомобілів Cybertruck, Model 2, Model Y та іншої техніки.
Як повідомляв Укрінформ, керівник компанії Tesla Ілон Маск на початку жовтня оголосив про переведення штаб-квартири своєї компанії з Каліфорнії до Техасу. Він пояснив, що виробництво у Фремонті було перевантажене. Крім того, як зазначали ЗМІ, податкова політика штату Техас вигідно відрізняється від Каліфорнії.
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02 12 2021 09:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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