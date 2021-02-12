Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Tesla завершила перенесення головного офісу в Техас

Компанія Tesla, Inc. 1 грудня 2021 року перенесла свою штаб-квартиру в комплекс Gigafactory Texas
Американська компанія Tesla з виробництва електроавтомобілів, зарядного та іншого обладнання, завершила процес перенесення центрального офісу зі штату Каліфорнія до столиці Техасу, міста Остін.
Tesla завершила перенесення головного офісу в Техас Фото: Hubs.ua
Про це йдеться в офіційному документі компанії, поданому до Комісії з питань цінних паперів та бірж США, повідомляє Укрінформ.
 
«Компанія Tesla, Inc. 1 грудня 2021 року перенесла свою штаб-квартиру в комплекс Gigafactory Texas»,- зазначається в документі.
 
Очікується, що нова гігафабрика в Остіні, куди переїхала штаб-квартира компанії, завершить реновації до кінця нинішнього року. Там планується виробництво автомобілів Cybertruck, Model 2, Model Y та іншої техніки.
 
Як повідомляв Укрінформ, керівник компанії Tesla Ілон Маск на початку жовтня оголосив про переведення штаб-квартири своєї компанії з Каліфорнії до Техасу. Він пояснив, що виробництво у Фремонті було перевантажене. Крім того, як зазначали ЗМІ, податкова політика штату Техас вигідно відрізняється від Каліфорнії.
 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 12 2021 09:42
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.