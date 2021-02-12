Tesla завершила перенесення головного офісу в Техас

Компанія Tesla, Inc. 1 грудня 2021 року перенесла свою штаб-квартиру в комплекс Gigafactory Texas

Американська компанія Tesla з виробництва електроавтомобілів, зарядного та іншого обладнання, завершила процес перенесення центрального офісу зі штату Каліфорнія до столиці Техасу, міста Остін.

Про це йдеться в офіційному документі компанії, поданому до Комісії з питань цінних паперів та бірж США, повідомляє Укрінформ.

«Компанія Tesla, Inc. 1 грудня 2021 року перенесла свою штаб-квартиру в комплекс Gigafactory Texas»,- зазначається в документі.

Очікується, що нова гігафабрика в Остіні, куди переїхала штаб-квартира компанії, завершить реновації до кінця нинішнього року. Там планується виробництво автомобілів Cybertruck, Model 2, Model Y та іншої техніки.

Як повідомляв Укрінформ, керівник компанії Tesla Ілон Маск на початку жовтня оголосив про переведення штаб-квартири своєї компанії з Каліфорнії до Техасу. Він пояснив, що виробництво у Фремонті було перевантажене. Крім того, як зазначали ЗМІ, податкова політика штату Техас вигідно відрізняється від Каліфорнії.